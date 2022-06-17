陳時中確診新黨竟送「音容宛在」花籃　民進黨譴責最壞示範

▲新黨送花籃到中央流行疫情指揮中心，上頭寫著「音容宛在」等字。（圖／翻攝自新黨打假除亂臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情脫離高峰，但疫情指揮中心指揮官陳時中及相關人員相繼確診，有新黨議員參選人帶著「音容宛在」花籃送到中央流行疫情指揮中心門口，祝衛福部長陳時中早日康復、一路好走。對此，民進黨發言人林靜儀今（17）日怒批，這樣的炒作選情作為毫無人性，不會受到台灣社會認同，更是有心從政者最壞的示範，民進黨表示譴責。

林靜儀表示，指揮中心和相關防疫人員從疫情爆發以來，不眠不休九百多天，每天召開記者會，向國民報告各種疫情的最新發展、回覆質疑，就是為了用最嚴謹的態度，守住台灣人民的健康。這也讓台灣人民在疫情肆虐下，還是能過著不用封城的生活，保持經濟運轉，在全球疫情之下，去年台灣還是交出優於國際的好成績。而不論是什麼背景身分的人，確診都沒有被責備的必要，更遑論詛咒。

林靜儀表示，現在台灣也在全民團結防疫下，逐步邁向後疫情新生活。但從之前網紅朱學恒送喪禮花籃到中央疫情指揮中心，到這次新黨議員參選人送「音容宛在」花籃，可以看到這些有心人士不僅手法老套，還企圖要用這樣卑劣的行為來增加自己的曝光、試圖炒作選舉知名度，這些都不是素來溫暖與善良的台灣社會所既有的文化；民進黨要對這樣的行為予以最強力的譴責。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬也批評，台灣現在的防疫進入最後階段，如同每個國家一樣，國人有恐慌也是必然的，台灣盡力而為、維持在全世界的前段班，卻有特定人士帶著為反對而反對的態度，在指揮官確診的時候，卻用污衊的作法面對防疫人員，「這些人非常惡劣」，他要給予譴責。