陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：可能病毒全身性發炎

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前確診。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及疾管署相關官員日前快篩陽性確診，目前持續居家照護。而行政院長蘇貞昌昨（16）晚也要求他們「自拍」並比讚，向國人回報身體狀況。不過，陳時中透露自己病況時，曾提到咳嗽咳起來「骨頭會痛。」對此，名醫黃瑽寧則分析2個可能原因。

兒童感染科名醫黃瑽寧在16日晚間播出的《年代向錢看》分析本土疫情。不過，被問到陳時中的病況，咳起來「骨頭會痛」，醫師推論，有兩種可能性。黃瑽寧指出，第一是「咳嗽太大力」，拉傷呼吸的肌肉，有些人若曾生過很重的病也可能會有類似的感覺。

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第二種可能則是「病毒全身性發炎」，黃瑽寧說，這會導致肋膜發炎，讓呼吸肌不舒服。

本土疫情上升讓許多名人也中鏢，與此同時，國外又出現BA.4、BA.5變異株，各界頗為擔憂。黃瑽寧則解釋，每次多出現一個變異株時，就會有很多論點說「傳播力增加」，但他個人認為，照這樣算「Omicron應該成為無孔不入的大魔王了」但顯然不是。

黃瑽寧舉例，就像打完三節籃球「很疲憊的病毒株」與「剛上場的病毒株」來比較，就會覺得後者比前者強，但其實病毒傳播力就是這樣，重症率、死亡率目前也沒看到增加的跡象，因此只要做好準備，不用過度恐慌。