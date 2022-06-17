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蔣萬安最新民調支持度直逼3成　綠派陳時中或林佳龍都吊車尾

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調，結果顯示，國民黨立委蔣萬安以29%支持度居冠、副市長黃珊珊28.5%緊追在後、衛福部長陳時中僅獲23.7％；就算民進黨改派交通部前部長林佳龍參選，蔣29.5%、黃29.0%、林22.0%，民進黨兩名潛在人選均敬陪末座。

面對年底台北市長選舉，蔣萬安已獲國民黨提名，黃珊珊代表台灣民眾黨參選也是箭在弦上，民進黨方面，除了陳時中獲得跨派系力挺，是呼聲最高的人選外，林佳龍也積極爭取提名。

新台灣國策智庫委託趨勢民意調查股份有限公司進行民調，今天上午舉行記者會公布最新民調結果。

最新民調顯示，台北市長選舉在「三腳督」的情形下，蔣萬安均微幅領先，黃珊珊位列第二，不管不管民進黨候選人是誰， 蔣萬安皆領先黃珊珊0.5個百分點，值得注意的是，相較3月份民調結果，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人對決狀況下，黃珊珊支持度約增加3個百分點， 但蔣萬安與陳時中的支持度皆減少，蔣減少3個百分點、陳減少7.3個百分點。

原因在於，蔣萬安的支持度在中山區減少15.8個百分點；陳時中在中正區、南港區都減少20個百分點以上；至於黃珊珊則是在內湖南港區、中正萬華區取得優勢，且相較3月份民調結果，黃珊珊獲得台灣基進黨、不偏任何黨者的認同。

此外，最新民調顯示，儘管在「三腳督」狀況下，林佳龍的支持度略遜於陳時中，但若是陳時中、林佳龍兩人進行黨內互比，林佳龍獲得41.2%支持、陳時中29.6%，另有29.2%無法選出。

值得關注的是，若是被問到「黃珊珊當選的機率不大，請問在民進黨、國民黨、柯文哲支持的候選人3人中，希望哪位做市長？」民調結果顯示，在棄保情形下，不管民進黨推出陳時中或林佳龍擔任候選人，原本黃珊珊的支持者，約有2成5轉為支持蔣萬安。

本次民意調查的調查對象為戶籍在台北市12個行政區，年滿20歲的一般民眾。調查方法為市內電話調查，調查時間在今年6月10日至6月12日，晚間6點半至10點，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

▼新台灣國策智庫今天公布台北市長選舉最新民調。（圖／新台灣國策智庫提供，下圖皆同）

▲▼新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調。（圖／新台灣國策智庫提供）

▲▼新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調。（圖／新台灣國策智庫提供）

▲▼新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調。（圖／新台灣國策智庫提供）

▲▼新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調。（圖／新台灣國策智庫提供）

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陳時中林佳龍蔣萬安黃珊珊

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