　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

從小胖到大　歌手郭婷筠狠甩30公斤　「費歐娜公主變身回來了」

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

台語歌手郭婷筠今年五月推出新專輯，同時多了太太與人母的雙重身分，期間更成功狠甩30公斤，開心宣告：「費歐娜公主變身回來了！」郭婷筠之前深受多囊性卵巢症候群所苦而暴肥，加上兩年前生下了可愛的兒子「彭Q」，懷孕期間沒有管控體重而增加了十多公斤，讓郭婷筠一路胖到變成「特色」。郭婷筠坦言過去胖到失去了自信，如今成功瘦回健康的身體，內心只有滿滿的感謝。

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

▲瘦身超成功的郭婷筠，在鏡頭上可明顯看出比以前纖瘦許多。【官網優惠組】

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

▲婚禮當天郭婷筠身穿白紗仙氣飄飄的登場，搶下「最美新娘」的稱號。【東森購物特惠組】

為結婚2個月狂瘦17公斤　郭婷筠：日本櫻花妹都這樣瘦的

胖了好幾年的郭婷筠，竟在立志瘦身後，2個月狂甩17公斤，老公彭正也成功減去8公斤，成效極佳。據悉因此大獲自信的兩人，樂於紀錄身材睽違已久的絕佳狀態，在拍婚紗時，從原先的四套加碼到狂拍十一套。尤其郭婷筠婚紗愈拍愈辣、禮服愈挑愈性感，讓老公看到「凍未條」。

詢問郭婷筠暴瘦的秘訣，她面露喜色分享：「就跟大家知道的一樣，飲食控制、固定運動不可少，但之前我那麼辛苦卻都還是成效有限，體重停滯非常久。後來無意間看到日本人最近超瘋一種靠吃山茶花油輕鬆瘦的減肥法，我立刻去找來試，沒想到居然瘦到停不下來！不止你們嚇到，我能瘦成這樣，自己都不敢相信！」

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

▲郭婷筠經由「山茶花纖油」的幫助狠甩肥肉，禮服愈穿愈性感、也對身材愈來愈有自信。

靠「山茶花油」溶掉脂肪不復胖　風靡日本的神奇減肥術

郭婷筠用來輔助減肥的「山茶花油」，在日本十分火紅，提出這個方法的減重教父－京都藥科大學的吉川雅之教授，發現頂級山茶花提煉出的花纖油，可以用對身體無毒、無害的方式，強力分解體內脂肪，並將這些肥胖油脂快速排出體外，達到健康減重的完美效果。

十分注重養生及完美體態的日本人，對這般利用攝取好油、來驅除體內壞油的有效瘦身方式，十分贊同，也因此當地颳起一股「山茶花油」減肥旋風。

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。

除了對消滅體脂肪格外有效，成分天然的山茶花纖油，更富含極高濃度的Omega-6，能有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康。而這也是體檢報告上屢見赤字的郭婷筠，選擇山茶花油的一大原因。

 郭婷筠表示：「我在2個月內從86.5公斤，瘦到69.5公斤，消得最明顯的部位，就是號稱最難纏的小腹。聽說山茶花油專剋肥肚，這在我跟彭正身上都看得出效果！」

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

▲風靡日本「阻-〉崩-〉排」神效三步驟，減少壞油脂，拒絕三高上身。

▲▼郭婷筠,纖瘦,山茶花油。（圖／宏睿國際提供）

▲醫師證實「iVENOR花纖油」所含成份，對控制體重有一定的效果。

「油不得你」吃油阻油瘦身法寶哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7MV
●東森購物特惠組：https://chshop.work/dyIzP
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=-0vTMfBwopE

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「買給妹子喝有風」與50嵐平起平坐　96店倒光！網：以前超愛
快訊／桃園「2屍3命」冷血棄屍高鐵站　兇嫌投案了
LIVE／輪胎行8死！暖心妹謢姪喪命　外籍男友悲痛現身
大農大富森林園區生態攝影機　意外揪「老色狼猥褻女童」
快訊／柯瑞激動落淚！　首座FMVP到手
陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：病毒全身性發炎
快訊／勇士封王！　柯瑞砍34分登頂
輪胎行慘案解析！　「6大奪命關鍵」害8命

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

昔日「放爛兄弟」今天「人氣王」　余祥銓成功甩肉全靠「這一味」

從小胖到大　歌手郭婷筠狠甩30公斤　「費歐娜公主變身回來了」

周末限定！超商「霜淇淋買1送1」連2周要搶吃

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？

防疫期間維他命該怎麼吃？　4大類營養素正確補對才有效

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

618小確幸！超商「7大咖啡飲品優惠」限時5天　33元爽喝大杯美式

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

從小胖到大　歌手郭婷筠狠甩30公斤　「費歐娜公主變身回來了」

周末限定！超商「霜淇淋買1送1」連2周要搶吃

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒　網友驚呼：難道是中樂透？

防疫期間維他命該怎麼吃？　4大類營養素正確補對才有效

今天衝！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

全聯驚喜列車出沒！期間限定「隱藏版優惠券」捷運族開搶

新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

618小確幸！超商「7大咖啡飲品優惠」限時5天　33元爽喝大杯美式

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

溫馴虎斑狗「遭捅傷」失血躺公園　送醫3根肋骨斷掉！喘息中去世

郭彥均道歉「蘇揆很冤枉」　蘇貞昌：大家一起團結對抗疫情

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

湯瑪士獲選PLG年度防守球員　高國豪入選年度防守第一隊

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

黃小柔讓兒子「唸公立」被鄰居狂酸！當場火大回擊電爆…2考量曝光

瑞佐敲追平安又扛再見轟！洋基橫掃光芒奪主場14連勝

消費熱門新聞

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

超商限定「史努比x故宮」9款限量周邊

超商「霜淇淋買1送1」連2周搶吃

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒

亞太首創超商購卡10分鐘開通

防疫期間維他命怎麼吃？　4大類營養素補對才有效

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

歌手郭婷筠狠甩30公斤變身回來了

全聯限定「隱藏版優惠券」開搶！

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

網購618折扣狂降　各大平台優惠一次看

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

更多熱門

相關新聞

郭婷筠大方公開「整形部位」認國小就動刀！

郭婷筠大方公開「整形部位」認國小就動刀！

最近臉書流行使用者親自提出四點「關於我可能讓你很意外的point」，台語歌手郭婷筠也趕流行自己爆料，透露她其實曾改名、愛喝木瓜牛奶、鞋子穿45號，甚至自爆國小六年級就去割了雙眼皮，還打趣說：「我媽走很前面。」

郭婷筠出招直播懲罰老公　彭正傻眼反擊

郭婷筠出招直播懲罰老公　彭正傻眼反擊

郭婷筠甩24kg...直播再曝「驚人素顏」

郭婷筠甩24kg...直播再曝「驚人素顏」

郭婷筠甩30kg「火辣開深V」開唱！

郭婷筠甩30kg「火辣開深V」開唱！

郭婷筠補辦婚宴　開場竟先和老公道歉！

郭婷筠補辦婚宴　開場竟先和老公道歉！

關鍵字：

郭婷筠纖瘦山茶花油

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面