從小胖到大　歌手郭婷筠狠甩30公斤　「費歐娜公主變身回來了」

【企劃特輯】

台語歌手郭婷筠今年五月推出新專輯，同時多了太太與人母的雙重身分，期間更成功狠甩30公斤，開心宣告：「費歐娜公主變身回來了！」郭婷筠之前深受多囊性卵巢症候群所苦而暴肥，加上兩年前生下了可愛的兒子「彭Q」，懷孕期間沒有管控體重而增加了十多公斤，讓郭婷筠一路胖到變成「特色」。郭婷筠坦言過去胖到失去了自信，如今成功瘦回健康的身體，內心只有滿滿的感謝。

▲瘦身超成功的郭婷筠，在鏡頭上可明顯看出比以前纖瘦許多。【官網優惠組】

▲婚禮當天郭婷筠身穿白紗仙氣飄飄的登場，搶下「最美新娘」的稱號。【東森購物特惠組】

為結婚2個月狂瘦17公斤 郭婷筠：日本櫻花妹都這樣瘦的

胖了好幾年的郭婷筠，竟在立志瘦身後，2個月狂甩17公斤，老公彭正也成功減去8公斤，成效極佳。據悉因此大獲自信的兩人，樂於紀錄身材睽違已久的絕佳狀態，在拍婚紗時，從原先的四套加碼到狂拍十一套。尤其郭婷筠婚紗愈拍愈辣、禮服愈挑愈性感，讓老公看到「凍未條」。

詢問郭婷筠暴瘦的秘訣，她面露喜色分享：「就跟大家知道的一樣，飲食控制、固定運動不可少，但之前我那麼辛苦卻都還是成效有限，體重停滯非常久。後來無意間看到日本人最近超瘋一種靠吃山茶花油輕鬆瘦的減肥法，我立刻去找來試，沒想到居然瘦到停不下來！不止你們嚇到，我能瘦成這樣，自己都不敢相信！」

▲郭婷筠經由「山茶花纖油」的幫助狠甩肥肉，禮服愈穿愈性感、也對身材愈來愈有自信。

靠「山茶花油」溶掉脂肪不復胖 風靡日本的神奇減肥術

郭婷筠用來輔助減肥的「山茶花油」，在日本十分火紅，提出這個方法的減重教父－京都藥科大學的吉川雅之教授，發現頂級山茶花提煉出的花纖油，可以用對身體無毒、無害的方式，強力分解體內脂肪，並將這些肥胖油脂快速排出體外，達到健康減重的完美效果。

十分注重養生及完美體態的日本人，對這般利用攝取好油、來驅除體內壞油的有效瘦身方式，十分贊同，也因此當地颳起一股「山茶花油」減肥旋風。

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。

除了對消滅體脂肪格外有效，成分天然的山茶花纖油，更富含極高濃度的Omega-6，能有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康。而這也是體檢報告上屢見赤字的郭婷筠，選擇山茶花油的一大原因。

郭婷筠表示：「我在2個月內從86.5公斤，瘦到69.5公斤，消得最明顯的部位，就是號稱最難纏的小腹。聽說山茶花油專剋肥肚，這在我跟彭正身上都看得出效果！」

▲風靡日本「阻-〉崩-〉排」神效三步驟，減少壞油脂，拒絕三高上身。

▲醫師證實「iVENOR花纖油」所含成份，對控制體重有一定的效果。

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