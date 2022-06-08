昔日「放爛兄弟」今天「人氣王」　余祥銓成功甩肉全靠「這一味」

【企劃特輯】

不受疫情影響，余祥銓近來仍人氣高漲，事業有成！不僅投資店面賺錢，還接下新的外景節目，並接受眾多媒體採訪，減重成功後的余祥銓果然「滿血回歸」，戰力驚人！不僅被封為新一代的電視購物「銷售男神」，並且從人生谷底翻身儼然成為媒體寵兒，而這一切，余祥銓坦誠，這和他在30天內火速甩肉12公斤有絕對的關係！

▲有了花纖油，余祥銓分享他大啖肉粽美食，再也不怕復胖。【官網優惠組】

▲余祥銓食用花纖油後1個月瘦了12公斤。【MOMO購物特惠組】

控制不了食慾 余祥銓過去減肥屢屢失敗 使用花纖油終於甩肉成功

余祥銓自曝過去嘗試過很多減肥方法，但卻因為作息經常日夜顛倒，又控制不了口慾，體重一直起起伏伏，連母親李亞萍都看不下去，每天在他耳邊「碎碎念」，逼迫他趕快減肥，免得上不了通告。為了不讓母親發現自己吃消夜，余祥銓甚至還得在半夜偷偷摸摸叫外送。和女友柔柔穩定交往後，余祥銓更是「幸福肥」上身，養出厚厚一層鮪魚肚。

過年前被直擊和柔柔一起挑婚紗，余祥銓才驚覺自己已經腫到穿不下帥氣的西裝，自信心大受打擊，終於下定決心要讓自己瘦下來。恰好余祥銓接觸到「山茶花花纖油」，再搭配運動和飲食控制，果真如願瘦下12公斤。余祥銓表示「使用後胃口變小，隨便動一下就揮汗如雨，感覺體內在炙熱燃燒，我長這麼大第一次發現減肥這麼有效，這麼輕鬆！」

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之，率先發現山茶花對人體有良好的功效。

醫界研發專利成分 富含98%以上Omega 6 有效阻油、溶油、排油

山茶花花纖油是由日本京都藥科大學教授吉川雅之率先研發，是一種能夠阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重的成分。山茶花花纖油進入腸胃道之後，能夠形成「阻油膜」，將人體攝取的油脂阻隔在外；接著還能標靶定位，滲透並溶解體內深層的頑固脂肪；最後再將油脂與廢物分解，排出體外。

▲花纖油能阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重。

山茶花花纖油原料取自日本伊豆大島珍貴的的野生山茶花，使用「低溫超臨界純化技術」萃取，保留住98%高濃度Omega 6，可以保護細胞、調節代謝功能、促進免疫反應，效果遠遠超越曾經風靡減重圈的印加果油，排油效果更是大勝先前火紅的MCT油，此外，因為還富含花纖素、抗氧化物等健康成分，因此在日本也掀起「吞山茶花油」減重的風潮。

▲風靡日本阻-〉崩-〉排，神效三步驟減少壞油脂，拒絕三高上身。

認明雷射標籤 拒絕假貨

除了肥胖，余祥銓之前也有三高的毛病，對自己的身體健康十分擔憂。使用山茶花花纖油，不僅能幫助減重，還能崩解血液中的壞油脂，對於高血壓、高血脂、高血糖，也有很好的預防效果，即使偶爾破戒享用美食，也不用再擔心對健康造成過多負擔！減肥成功的余祥銓，感覺整個人看起非常健康清爽，不僅對自己愈來愈有信心，連帶事業也跟著一路發發發！

余祥銓最後也呼籲：目前市面上假貨充斥，要認明雷射標籤才能買到正貨！

▲醫師證實「iVENOR花纖油」所含成份，對控制體重有一定的效果。

余祥銓的「甩油神器」哪裡買？

●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7My

●MOMO購物特惠組：https://chshop.work/YOmz2

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