羅智強「祈福走桃園」看見台灣民主危機！　下一步「祈福走台灣」

▲羅智強「祈福走桃園」進入大溪區。（圖／擷取自李柏坊臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

前總統府副秘書長羅智強「祈福走桃園」、17日最後一天行程，國民黨徵召參選2022桃園市長的前行政院長張善政，受羅邀請陪同一起走桃園區。對於羅、張再度合體，羅智強表示，為疫情祈福是不分黨派的，他把自己定位為「自由的在野者」，在走的過程中，看到現在台灣民主制衡力量的薄弱，是現在台灣民主的危機！

羅智強說，參與政治的人走在街上直接面對民眾的聲音，才能知道民眾需要的是什麼？因此，台灣需要一個回到民主制衡、一個自由在野的一個概念，將來他會展開「祈福走台灣」也是秉持這樣的想法，自勉扮演一名促進民主制衡力量最大化的「小兵」。

羅智強「祈福走桃園」16日進入大溪區，國民黨籍市議員李柏坊、簡志偉、民眾黨籍議員參選人徐慈檉陪同行腳大溪，面對媒體關切同一個選區出現不同政黨參選人陪同行腳，日後要如何輔選時表達，為疫情祈福是不分黨派的，有沒有選舉，都不妨礙他為這塊土地祈福的努力。

尤其是，在許多先進的民主國家，在野的聯合是一個常態，如果在野政黨無法相互把力量投到彼此，很可能一黨獨大還是存在的！

羅、張再度合體17日「祈福走桃園」，上午9:30分從桃園市政府前出發，桃園區路線規劃為：桃園縣府路中山北路右轉莒光街三民路三段三元街左轉大業路右轉寶山街左轉大有路左轉大興路右轉經國路(走到經國轉運站) 莊敬路一段左轉寶慶路右轉大興西路左轉文中路右轉國際路左轉宏昌十三街右轉南山街左轉建國路右轉桃鶯路樹仁三街建國國中。