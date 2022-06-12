民眾黨挖牆腳？賴香伶拜會羅智強　透露柯文哲想約見面

▲前國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，桃園市長鄭文燦8年任期將屆，也讓桃園成為各黨派兵家必爭之地，民進黨候選人懸而未決、國民黨近期則爆發空降之亂、引起早早宣布參選的前議員羅智強以及在地立委嚴重反彈，而民眾黨則早早定調由立委賴香伶參選，賴香伶12日也特地拜會羅智強，並透露民眾黨主席柯文哲想約見羅智強，自己也與羅相約再見。



賴香伶指出，今天下午自己到羅智強開設的「桃園疫情關懷中心」拜會，並贈送消毒噴霧劑等防疫物資，與羅智強聊聊近日在桃園行腳的心得，他提到經歷過前一段風風雨雨的心情，「我是心有戚戚焉，尤其看到許多民眾因疫情受苦，包括紓困、經濟復甦等，我們必須繼續努力。」

賴香伶表示，桃園是國門第一線，因疫情造成相當大的衝擊，產業、勞工生計都受影響，紓困、復甦都還要繼續努力，而羅智強願意走基層傾聽民意，精神令人感佩。羅智強成立疫情關懷中心，民眾黨也成立疫情服務隊、共享車隊服務，為民眾提供協助，「我今天也帶來一些防疫物資，希望與羅智強共襄盛舉，將防疫物資提供給有需要的人。」

賴香伶表示，羅智強行腳很辛苦，而我們客家人則是重義氣、重感情，因此送他「義民聯盟」毛巾，讓羅智強在行腳過程擦擦汗，羅智強則送我「真愛台灣」的T恤、帽子、祈福的福氣茶包與口罩。

賴香伶指出，柯市長也請我居間與羅智強約時間碰面，「我們也相約再見面，一起聊聊近日的所見所聞。」對於柯文哲約見，羅智強則表示，這算是一個老朋友的溫暖關心吧，「謝謝柯市長。」

羅智強表示，很謝謝賴香伶的關心，關心疫情、服務人民和有沒有選舉，是哪一個黨派沒有關係，上次張善政陪我一起走路為桃園祈福，我就說過，我歡迎也感謝任何人一起來行腳，不管你是民眾黨、無黨籍、國民黨，或是民進黨，我都感謝也歡迎

對於媒體提問，如果國民黨朱立倫也來祈福走桃園，羅智強歡迎嗎？羅智強指出，自己的答案是：一樣歡迎，但是，這也得尊重朱立倫的意願。

羅智強指出，在私下和賴香伶交流的時候，自己對她說：這一段風風雨雨，其實我看透不少事情，很多時候，放下才是拾起、退後才能向前，往事不用再提，人生已多風雨，選擇成全之路不只是成全別人，也是成全自己的自由。

羅智強表示，國民黨有很多很優秀的從政者、民眾黨也有很多優秀的從政者、無黨籍的朋友也有很多優秀的從政者，從今而後，自己想要在民進黨一黨獨大、民主已經失去制衡的時代，幫助壯大與團結在野制衡力量，「是今後羅智強會堅定努力的信念，只要是在野的好朋友，有羅智強可以盡綿薄之力的地方我都願意幫忙。」