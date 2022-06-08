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趙少康建議邀羅智強加入選舉團隊　張善政：期待有這個機會

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日冒雨前往八德區展開請益之旅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日冒雨前往八德區展開請益之旅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（8）日在八德區向地方鄉親請益拜會，媒體詢問中廣董事長趙少康建議邀請羅智強加入競選團隊，張善政表示，主要是尊重羅智強的意願，很期待有這個機會；此外，針對民眾黨市長參選人賴香玲去拜訪市議會議長邱奕勝，張善政則認為，邱議長在地方是大家長，任何要參選的朋友去拜訪都是自然的事情，會平常心看待。

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日在八德區龍山寺捻香祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日在八德區龍山寺捻香祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天一早抵達位於桃園區與八德區交界的八德龍山寺與閩台宮參香祈福，廟方鳴鼓敲鐘接待；媒體詢問羅智強最近宣布退出桃園市長選舉一事看法。張善政指出，羅用心良苦，非常感謝他，很誠心的向羅表達善意，希望將來有機會一起來打拼。

趙少康建議邀請羅智強加入團隊，張善政認為，要尊重羅的意願，當然是很期待有這麼一個機會，但他的意願是最主要的決定因素，希望有這麼一天可以到來，還是尊重他。

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日在八德區向地方鄉親請益問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日在八德區向地方鄉親請益問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於民眾黨桃園市長參選人賴香玲去市議會拜訪邱奕勝議長，是不是要刻意見縫插針？張善政表示，邱議長在地方是大家長，任何要參選的朋友去拜訪議長都是很自然的事情，會平常心看待。

張善政結束參拜行程後，穿著雨衣步行至陸光四村活動中心與地方人士座談，包括前八德市市長何正森、前八德市民代表會副主席吳清勇、前桃園縣議員鄭銀福、陸光里里長何金鳳、市議員參選人楊朝偉等人都到場與會，張善政與大家交換意見。

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日在八德區與地方鄉親一起加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政8日在八德區與地方鄉親一起加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政致詞時強調，上週開始勤走桃園各基層，每到一個地方感覺都非常溫暖，今天到八德區也不例外，交朋友是長久的，選舉則是一時的，將來有機會絕對會常常來這邊向大家閒話家常。過去在桃園工作12年，讓我與桃園結下非常深的感情。當初是馬前總統徵召我到行政院擔任政務委員，所以離開桃園，不然我至今還會繼續留在桃園。現在有機會回來為桃園鄉親做事打拼，感覺非常的溫暖，我向大家保證，不會讓大家失望。一定會讓大家覺得年底投的那一票是這輩子最值得驕傲的一票。

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