破冰行？羅智強17日合體張善政祈福桃園　下週約見柯文哲

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨桃園市長人選底定，由前行政院長張善政參選，但突襲式徵召讓為爭取提名不惜在桃園置產、辭掉北市議員的羅智強無法接受。直到6日，羅智強才在臉書宣布退出桃園市長選戰，羅智強14日表示，將和張善政合體行腳，另預計在下週將與台北市長柯文哲在台北市見面。

年底九合一大選將至，桃園市長鄭文燦8年任期將屆，也讓桃園成為各黨派兵家必爭之地，民進黨候選人懸而未決、國民黨近期則爆發空降之亂、引起早早宣布參選的羅智強以及在地立委嚴重反彈，而民眾黨則早早定調由立委賴香伶參選，賴香伶12日也特地拜會羅智強，並透露民眾黨主席柯文哲想約見羅智強。

對於柯文哲約見，羅智強表示，17日將完成祈福走桃園行程，國民黨桃園市長參選人張善政答應要合體參與，另預計在下週將與柯文哲在台北市見面。

羅智強指出，自己過去在台北市議會服務時就與柯文哲有很多私下交流，純粹是朋友的關心，不用有過多揣測，考量柯文哲公務繁忙，再加上祈福走桃園行程將在本週完成後會讓團隊休息，因此預計雙方下週會在台北市見面。

而羅智強的祈福走桃園行程將於17日結束，羅表示，有看到張善政表達希望能合體訊息，因此昨天特別致電張善政，並邀請參與週五的祈福走桃園，張善政已同意參與。

羅智強指出，17日當天還有約10名桃園市議員參加，也會邀請無黨籍立委高金素梅、國民黨籍立委萬美玲，希望為行程劃下完美句點，結束後會準備台灣的行腳祈福。