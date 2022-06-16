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「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置　現身高鐵雲林站

▲國家文化藝術基金會林曼麗董事長(右四)、台灣高鐵董事長江耀宗(左四)及總經理鄭光遠(右二)於雲林站，為「寶島隨身聽」揭開序幕。（圖／高鐵提供李姿慧攝）

▲國家文化藝術基金會林曼麗董事長(右四)、台灣高鐵董事長江耀宗(左四)及總經理鄭光遠(右二)於雲林站，為「寶島隨身聽」揭開序幕。（圖／高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）攜手合作，打造「寶島隨身聽」藝術計畫的大型聲光展演裝置，今(6/16)在高鐵雲林站正式展出。

透過藝術家及生態踏查團隊的跨界創作，採集雲林在地古道—「龍過脈森林步道」的自然光影與原始聲音，演繹「寶島隨身聽」大型展演光體裝置，彷彿置身古道現場，高鐵將在雲林、彰化、苗栗巡迴展演，首站雲林站率先登場。

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台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，「台灣高鐵藝術計畫—寶島隨身聽」自4月中旬啟動以來，透過將布農族—《獵前祭槍歌》，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音，以及推出四款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票，觸動旅客回憶起在移動中聆聽音樂的美好起點，結合在地元素的悠揚音樂，深獲旅客好評。

▲國家文化藝術基金會林曼麗董事長(右四)、台灣高鐵董事長江耀宗(左四)及總經理鄭光遠(右二)於雲林站，為「寶島隨身聽」揭開序幕。（圖／高鐵提供李姿慧攝）

▲「寶島隨身聽」在高鐵雲林站登場。（圖／高鐵提供）

江耀宗強調，今這波藝術計畫的焦點—「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置正式在高鐵雲林站展出，相信可為高鐵旅客再次創造與「藝術 不期而遇」真實感動。

高鐵公司表示，「寶島隨身聽」展演裝置以隨身聽為發想，藝術團隊透過生態踏查，採集古道山林間豐富的生態元素，運用LED大型聲光裝置，帶領旅客彷彿置身夜空清朗的原始古道。展覽即日起自雲林站開始（6/16—7/17），後續還將於彰化站（7/24—8/28）、苗栗（9/4—10/12）依序展出。

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