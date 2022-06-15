雲林縣全面輔導非專責院所　強化就地收治提升醫療量能

▲衛生局長曾春美說明，因應疫情變化及縣民急重症醫療需求，現專責病房總數達212床。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（15）日新增1656例本土確診個案，分別為斗六367例，虎尾201例，西螺168例、斗南128例，麥寮83例，北港79例，古坑74例，莿桐72例，土庫71例，崙背69例，元長、二崙48例，台西41例，大埤40例，四湖32例，褒忠30例，林內29例，東勢27例，水林25例，口湖24例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，新增1656例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-94歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1445人、確診者居家照護在管中有7464人。統計至6月14日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10746人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19573人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣確診醫療資源概況。

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共44605例，其中累計76例為死亡。今日新增3名死亡確診個案，分別為2名男性及1名女性，年齡介於30至90多歲間，有心血管疾病、高血壓、糖尿病、失智等慢性病史，其中1位已完整接種 COVID-19 疫苗，另2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/10至6/11，經由疾管署判定今日公告。

衛生局指出，為強化醫療量能整備，面對確診病人增加，除原先消防救護車協助確診病人運送外，為增加6大責任醫院緊急院際分流收治提升轉院效率，雲林縣按救護車收費標準全額補助醫院緊急院際轉診確診病患救護車交通費，再加碼醫院救護車隨車護理人員待命補助500元及每趟救護車清消補助800元，務求院際間轉診病人安全無障礙。

▲雲林縣按救護車收費標準全額補助醫院緊急院際轉診確診病患救護車交通費，再加碼醫院救護車隨車護理人員待命補助500元及每趟救護車清消補助800元，務求院際間轉診病人安全無障礙。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林22歲男車禍大出血 台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

►八色鳥故鄉產業道路雜草橫生 砲測中心派員清理民眾喊讚

►賓士車衝人群 北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴

►大膽騙徒！雲林男欲土地變更 損友影印假公文狠詐他20萬

►615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」 北港警獲贈秘錄神器



