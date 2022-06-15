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高鐵南延屏東需二階環評　王國材下令儘速完成綜合規劃

▲▼立法院交通委員會與交通部前往高雄考察交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會與交通部前往高雄考察交通建設。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

今（15）日立法院交通委員會考察高雄地區交通建設，也包括高鐵南延屏東計畫，由於該案經環評委員會須進入第二階段環評，交通部長王國材率隊考察時也下令鐵道局儘速完成綜合規劃作業。

立院交通委員會及交通部今視察高雄地區交通建設，包括「鳳山車站暨開發大樓新建工程(空中鳳城)進度及施工狀況」、「台鐵高雄機廠未來活化整體規劃」、「高鐵南延屏東路線規劃方案」及高雄市政府「鳳山中城計畫」、「台鐵楠梓段立體化及周邊交通設施(楠梓百慕達)」及「高雄捷運紫線綜合規劃方案」等5案推動情形。

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其中「高鐵延伸屏東計畫」路線係自高雄市高鐵左營站起，經左營、仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣後，於屏東市台糖六塊厝農場設站，目前正辦理綜合規劃中；該計畫亦完成環境影響評估送環保署，經111年3月30日環評委員會決議進入第二階段環評。王國材今現場指示，請鐵道局儘速完成綜合規劃作業，期間請與地方多溝通。

▲▼立法院交通委員會與交通部前往高雄考察交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會與交通部前往高雄考察交通建設。（圖／交通部提供）

至於「鳳山車站暨開發大樓新建工程」已於109年11月開工，截至今（111）年5月底實際進度30.49%，預計113年1月完工，除可提供在地就業機會，亦提升台鐵運量及帶動鳳山地區經濟發展，將鐵路地下化後完成都市縫合之鳳山區注入活水，可期待成為大高雄地區之副都心。

王國材表示，本項工程引入生態、美學及環保等概念，期待本項工程完成後，成為鳳山地區新地標。此外，王也勉勵施工團隊應持續秉持嚴謹專業態度，兼顧工程之施工安全及品質，並期許施工團隊應盡最大的努力趲趕，儘可能提早完工，促進地方發展活絡繁榮。

▲▼立法院交通委員會與交通部前往高雄考察交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會與交通部前往高雄考察交通建設。（圖／交通部提供）

另高雄機廠係配合高雄鐵路地下化，已遷至屏東潮州，台鐵局依據行政院所核定遷建計畫辦理原址土地開發作業，以利淨收益挹注遷建經費。高雄機廠都市計畫變更案歷經6次專案小組審議及台鐵局與高雄市政府多次研商，未來將採市地重劃方式開發，現已於111年4月27日召開高雄市都市計畫委員會審議。

有關「台鐵楠梓段立體化及周邊交通設施(楠梓百慕達)」及「高雄捷運紫線綜合規劃方案」，王國材也要求鐵道局後續就高雄市政府所提規劃經費需求予以協助。

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