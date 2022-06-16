雲林+1540！再增6名確診死亡　1人完全未接種疫苗

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（16）日新增1540例本土確診個案，分別為斗六310例，虎尾228例，斗南118例，西螺114例，麥寮99例，莿桐94例，古坑79例，北港63例，二崙59例，土庫57例，台西45例，口湖、林內40例，元長、崙背36例，水林、大埤29例，四湖24例，東勢、褒忠20例個案分佈20鄉鎮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋1540例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，新增1540例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-99歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1514人、確診者居家照護在管中有7600人。統計至6月15日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10757人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19654人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣累計82確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共46145例，其中累計82例為死亡。今日新增6名死亡確診個案，分別為4名男性及2名女性，年齡介於50至80多歲間，有高血壓、糖尿病、失智、腦中風、帕金森氏症、思覺失調等慢性病史，其中3位已完整接種COVID-19疫苗，2位已接種1劑疫苗，1 位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/11至6/12，經由疾管署判定今日公告。

▲111年度統計本土累計確診數共46145例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林社區遠距健康促進計畫 守護長者健康數位化

►雲林縣攤商紓困3成租金3個月 斗六市公所再加碼7成全免

►615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」 北港警獲贈秘錄神器

►八色鳥故鄉產業道路雜草橫生 砲測中心派員清理民眾喊讚

►賓士車衝人群 北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴

