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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普丁反對藉台灣問題干涉中國內政　外交部抗議：中共從未統治台灣

▲▼普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且與年輕企業家舉行會談。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普丁通電話，據《央視》報導，習近平表示中俄兩國將繼續密切戰略協作，普丁則說，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。對此，外交部發言人歐江安今（16日）表示，外交部對此表達嚴正抗議，中國政府持續在國際間散播「台灣是中國一部分、台灣議題屬於中國內政」等虛構言論，只會徒增國際社會對中共政權的反感。

歐江安今天在外交部例行記者會答覆媒體提問稱，外交部注意到普丁與習近平通話，指稱俄方反對任何勢力藉所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政；外交部對此表達嚴正抗議，並對任何貶損中華民國國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。外交部總部自台北，以及我國駐俄羅斯代表處均已清楚向俄方表達我國嚴正的立場。

歐江安重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播「台灣是中國一部分、台灣議題屬於中國內政」等虛構言論，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

此外，歐江安表示，面對中國政府長久以來對台灣進行複合式威脅，我國政府及國人本著自助人助的決心，全民團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇；另一方面，政府也持續強化與民主陣營的合作，爭取理念相近國家對台灣的支持。

歐江安強調，台灣堅守的民主自由、人權法治及對全球經濟發展及地區穩定的貢獻，才是抗衡中國威權擴張的利器。我國將藉由與理念相近國家的緊密合作，厚植國際正義的力量及善的循環，堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，嚴防威權勢力擴張，並以非法武力恫嚇威脅對全球民主自由與和平穩定所造成的危害。

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