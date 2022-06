捷克學者：台灣應從烏克蘭「學到教訓」　籲歐美及早規劃台海對策

▲學者認為台灣應以烏克蘭訓練後備軍人等作法為借鏡。圖為烏軍接受美軍教官訓練,練習使用M-777榴彈砲 。(圖/翻攝烏克蘭國防部推特)

文/中央社記者林育立柏林15日專電

捷克與台灣的學者在一場研討會表示,深受中國武力威脅的台灣,可以從烏克蘭訓練後備軍人、爭取國際支持等作法學到不少教訓。

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」(CEIAS)今天主辦研討會,邀請台灣和中歐學者探討俄烏戰爭對台灣的啟示,由斯洛伐克前外長丹默斯(Pavol Demeš)主持。

遠景基金會執行長賴怡忠表示,戰前許多人以戰爭代價太高為由,研判俄羅斯不敢出兵,可見獨裁者決策不是按照理性,台灣跟戰爭的距離其實比一般人想像還近。

賴怡忠認為,俄烏戰爭帶給台灣不少啟示,例如烏克蘭戰前的準備、抵抗俄軍的「非對稱作戰」策略、以及透過資訊戰強化軍心及爭取國際支持。

▲烏克蘭面臨武力威脅,許多後備軍與平民都上戰場保衛家園。(圖/路透)

台灣與烏克蘭距離遙遠,過去對烏克蘭情勢並不關心,直到最近才發現俄烏戰局足以牽動台海局勢,今年年初在台北成立辦公室的捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(European Values Center for Security Policy)因此抓住機會,不時向台灣各界簡報烏克蘭局勢。

歐洲價值安全政策中心關注烏克蘭多年,負責人楊雅嚳(Jakub Janda)認為,台灣可以從烏克蘭訓練後備軍人與讓平民上戰場的作法學到教訓。

此外,戰爭開打後才從外國取得武器的難度很高,戰時散居在海外的國民可發揮極大影響力,烏克蘭這些經驗也很值得台灣參考。

楊雅嚳說,俄軍阻撓烏克蘭小麥出口,恐在非洲等地造成糧食危機,中國攻打台灣同樣也會衝擊全球局勢,他因此建議歐美各國及早規劃中國對台動武時的因應策略。

