澤倫斯基警告：俄羅斯野心不只烏克蘭　「華沙到索菲亞」全都要

▲ 澤倫斯基警告，俄國野心並不只烏克蘭 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭已近4月，俄軍目前將火力集中烏東盧甘斯克北部地區。烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄羅斯的領土野心從波蘭延伸至保加利亞，呼籲歐盟向俄國實施更多制裁，並敦促讓烏克蘭成為歐盟候選國。

根據《路透》，澤倫斯基15日向捷克國會視訊演說指出，「俄羅斯不只對我們的馬立波、北頓內茨克、哈爾科夫和基輔有興趣，不，其野心指向從華沙到索菲亞的廣大地區」，但未提出依據。

澤倫斯基也指控，「入侵烏克蘭是俄國領導階層為侵略其他國家開路，征服其他民族的第一步，和過去一樣。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）15日說明，盧甘斯克地區的激烈爭奪戰仍在繼續，俄軍現將主要打擊力量集中盧甘斯克北部，試圖從9個方向同時發動攻擊，使用飛機、火箭榴彈及大砲。

歐盟已對俄國祭出6輪制裁，烏克蘭正敦促實施第7輪，加強對俄施壓，以迫使其結束戰爭。另外，歐盟執委員會預計在下周歐盟峰會以前，於本周就烏克蘭申請成為歐盟候選國做出決定，這是漫長的入歐程序中一項初步步驟。

澤倫斯基對此表示，批准烏克蘭候選國地位是為證明歐洲統一及歐洲價值觀確實有效，而非只是紙上說說。他指出，捷克人民二戰期間遭納粹德國佔領，戰後又被蘇聯統治幾十年，清楚妥協的後果及對暴政讓步的下場，「想奪取一切的人絕不會只拿到目標的一部分就停手。」

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