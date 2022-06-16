來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯女生Yana分享二度來台，結果待2個月就想回家，本來搭機得經過中國轉機，但感謝中國沒有讓她入境，讓她繼續留在台灣，「也許是上帝的旨意告訴我應該留下來，最後我決定相信這個巧合並給台灣另一個機會，結果我的運氣很好。」

Yana接受《不要鬧工作室》訪問指出，她在高中最後一年，就決定畢業後要做什麼，當時有兩個選擇，一個就是加入國內情治單位，也就是大家熟知的KGB，或是出國念書，後來決定出國讀書，選了以前去過的台灣。

▼Yana分享來台灣的心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Yana回憶，2015年有機會來淡水參加夏令營，花兩個月學中文，度過一個很完美時光，這趟旅程在她心中留下一個永恆印記，因此高中畢業後才選擇回來台灣。

Yana說，但沒想到搬來兩個月後，「我當初的興奮感消失了，想留在台灣的慾望也沒了，我覺得應該是小時候的夏令營太快樂，而忘了這次是要離家好幾年，而且是要花很久念一個我完全沒興趣的主修。」

「當時我想放棄一切回家」，Yana表示，當她來到桃園機場，搭的航班得在中國轉兩次機，但櫃檯地勤告知，她沒有入境中國的簽證，若飛去中國會被困在其中一個城市走不了，當地機場也沒提供過境簽證，所以她無法起飛。

▼Yana分享來台灣的心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Yana指出，當時她為了回家，已經花了8個月時間準備，竟然還走不了，「但同時我也想到，也許是上帝的旨意告訴我應該留下來，最後我決定相信這個巧合，並給台灣另一個機會。」

Yana說，結果她的運氣很好，她在台灣的大學還沒把退學文件寄給教育部，所以學籍沒被取消，仍可繼續就讀，「從2019年到現在，我的想法改變了，也開始停止排斥會讓我覺得不舒服的事物，我體會到這就是真實出國生活的情況，去適應文化衝擊和培養各種經驗。」

「我覺得人生中的每一件事都值得第二次的機會，因為最好的魚總是在最深的海裡游。」Yana有感而發，「我覺得排斥一切事物並放棄是最簡單的事，但這樣你就不會知道錯過什麼，只有時間能證明第二次機會，是不是更好的選擇，我很感激中國那次沒有讓我入境。」