布林肯批中國對台行徑危險　外交部：持續強化不對稱戰力

▲美國國務卿布林肯。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美媒專訪，批評中國近年來對台行徑具潛在危險性，恐破壞穩定，並直指俄國侵烏遭多國聯合抵制，中國應引以為戒，重申美方會協助台灣抵禦侵略。對此，外交部發言人歐江安今（16日）在例行記者會答覆媒體提問稱，美方重申對台灣的安全承諾，台灣有高度自我防衛的決心與能力，將持續強化自我防衛能力和不對稱戰力。

布林肯於美東時間6月14日接受美國公共電視網（PBS）節目專訪時表示，過去10年來中國對內壓制益增，對外則更具侵略性，包括對台行徑可能帶來危險且破壞穩定；因此美國盼中方應將俄羅斯侵略烏克蘭的各國回應納入其決策考量。布林肯同時重申，美方基於《台灣關係法》等對台灣有安全承諾，美方將持續確保台灣能有效自我防衛及嚇阻侵略。

歐江安今天答覆媒體提問表示，外交部感謝布林肯國務卿再次重申美方對台灣的安全承諾。



歐江安說明，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有高度自我防衛的決心與能力；我國政府會持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。