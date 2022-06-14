趙少康控斯洛伐克訪團「蔡政府大內宣」　外交部唾棄：惡意抹黑

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克聯合訪問團日前來台，在國會模仿立委「打架」引發關注，中廣董事長趙少康今（14日）揭露訪團疑似以「個人身分」出訪，要求追究出訪費用由誰埋單，是不是蔡政府花錢搞大內宣？對此，外交部嚴正澄清指，趙少康毫無根據公開醜化外賓，至感遺憾，唾棄有心人士對來訪重要外賓進行的惡意攻擊與抹黑。

外交部今晚鄭重澄清，斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長所組的聯合訪問團成員，均是應我國政府邀請，分別以國會議員、省長的正式身分到台灣訪問，絕非特定媒體人士宣稱是以「個人身分」來訪。

此外，此訪問團與國會通過決議所指派的「考察團」性質不同，訪問行程自然不會公布在斯國國會的官網上。特定媒體人士未待外交部說明，即對外賓進行毫無根據的公開醜化，外交部至感遺憾，呼籲民眾切勿聽信不良媒體的不實報導，共同唾棄有心人士對來訪重要外賓進行的惡意攻擊與抹黑。

至於斯國國會議員在立院幽默模仿我國立委杯葛情境，外交部日前已說明，訪團成員是以輕鬆幽默方式解讀我國立法院的生態，絕無不敬之意；台灣作為民主多元國家，對不同意見的表達均能理解及包容，此正彰顯民主的偉大與氣度。

為排除任何可能的疑慮，訪問團團長、斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）將於近日致函我方，重申訪團成員對台灣的高度支持與敬意，同時誠摯歡迎我國立法院委員近期內回訪斯洛伐克。