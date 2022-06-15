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社會 社會焦點 保障人權

駐外館長揪當地女清潔工性交易！脫光共浴再嘿咻　懲戒結果曝

我們想讓你知道…

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部公使楊文昇派駐奈及利亞期間與女清潔工進行性交易，判休職1年。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／台北報導

現任外交部公使楊文昇派駐奈及利亞期間爆出與駐處當地清潔工進行性交易，還「脫光光一起洗澡」遭彈劾，日前懲戒法院判決出爐，因上述行為有害我國政府之國際形象，判休職1年。

楊文昇自2018年7月9日至2020年9月16日期間擔任駐奈及利亞館長，並雇用當地女子擔任館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與職務宿舍之清潔工作。

2018年9月26日，女清潔工向楊文昇以母親生病需要醫藥費為由請求資助，並稱「can do anything」，楊文昇遂趁人之危，運動完問對方「要不要一起洗澡？」女清潔工便自動將衣服褪去後共浴，事後兩人還發生性行為1次，隔天他也給了對方醫藥費。

監察院詢問時，楊文昇屢屢強調兩人僅是「交易」非「性交易」，是對方多次開口跟自己要錢，為「雙方合意的自主行為」。對於被外交部記1大過，楊文昇認為不符比例原則，過往他曾辦理跟甘比亞復交事件、推動歐盟免簽證，卻只有記1、2支嘉獎。

懲戒法院指出，楊文昇之行為已嚴重影響公務員形象與政府聲譽，調查時又未能虛心檢討，一再狡辯，考量他於本院準備程序中坦承與女清潔工「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」等語，稍見悔悟，判決休職1年，可上訴。

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