球迷可用「台灣」身份看世界盃了　外交部感謝各界支持

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022世界盃足球賽將於卡達登場，但因入場系統無「台灣」的國籍選項，導致台灣民眾恐需持中國籍門票入場。對此，外交部發言人歐江安今（16日）在例行記者會宣布好消息指，該系統已更正回復我國國籍選項，並標註為「台灣」，外交部表示感謝與肯定。

這次的世界盃入場須申請「Hayya卡」以辨識身份，但在「Hayya to Qatar 2022」的應用程式中，關於國籍選項並無「台灣」或是「中華台北」，電話聯繫方式也無法輸入台灣的電話國碼「 886 」，導致民眾只能選擇「中國」或「中國台灣（Taiwan, Province of China）」選項。

不過，歐江安今天表示，世界盃足球賽「球迷證」系統已更正回復我國國籍選項，並標註為「台灣」，外交部對於卡達世界盃足球賽籌備單位正視我國球迷權益並迅速回應我方訴求的善意，表示感謝與肯定，同時也感謝國內外媒體對本案的關注及各界友人的支持與協助。

歐江安說明，卡達世界盃足球賽為全球體育界盛事；為持續服務我國內廣大球迷参與本屆世界盃足球賽賽事，並協助屆時赴卡達觀賽國人，外交部與相關駐外館處將與中華足球協會密切協調，提供必要協助。