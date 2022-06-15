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大陸 大陸焦點 特派現場

陸前外長樂玉成調廣電總局　新華社為首...多間央媒陸續換帥

▲中國外交部副部長樂玉成接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸前外長樂玉成調任廣電總局副局長。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸前外長樂玉成昨（14）日正式由國務院任命為廣電總局副局長，同時，長期在光明日報任職的副總編輯張碧涌接任科技日報社社長一職。據了解，自今（2022）年起，包括廣電總局局長、新華社社長、人民日報總編輯、工人日報總編輯、中國日報社長兼總編輯等央媒也都陸續換帥。

▲大陸國家廣播電視總局。（圖／CFP）

▲大陸國家廣播電視總局。（圖／CFP）

《中國政府網》資訊顯示，任命樂玉成為國家廣播電視總局副局長；任命張碧湧為科技日報社社長。免去樂玉成的外交部副部長職務；免去邱啓文的生態環境部副部長職務；免去任洪斌的國務院國有資產監督管理委員會副主任職務；免去唐軍的國家市場監督管理總局副局長職務；免去裴金佳的國務院台灣事務辦公室副主任職務；免去趙昌華的國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）副局長職務。

公開資訊顯示，樂玉成專攻俄羅斯語言文學，1986年進入外交部任職，先後在外交部歐亞司、中國駐俄羅斯聯邦大使館、外交部政策研究司任職。樂玉成自2011年出任外交部部長助理，2013年任中國駐哈薩克大使，次年調任中國駐印度共和國大使。

樂玉成2016年結束外派歷練，履新中共中央外辦副主任，並於2017年10月當選為十九屆中央候補委員。2018年，樂玉成重回外交部工作，並擔任副部長，分管日常外交業務工作，主管涉港澳台外交事務。

此外，大陸廣電總局局長也在9日由前國務院新聞辦主任徐麟調任，據悉，廣電總局為大陸國務院直屬機構，職責包括擬訂廣播電視、網路影視節目服務管理的政策措施，加強廣播電視管理，把握正確的輿論和創作導向等。

至於2022年換帥的大陸中央媒體還包括，新華社社長傅華、新華社總編輯呂岩松、人民日報社總編輯于紹良、中國日報社長曲瑩璞、工人日報社長劉家偉、科技日報社長張碧涌等。

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