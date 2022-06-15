　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

▲蕭美琴,駐美國台北經濟文化代表處,駐美代表。（圖／Taiwan in the US　FB）

▲駐美國台北經濟文化代表處。（資料照／Taiwan in the US　FB）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，民進黨政府經常宣傳對美關係比過去好，實際上是付錢給華府的政治公關公司換來的，例如總統蔡英文打電話給美國前總統川普恭賀當選，是付錢給政治公關杜爾（Bob Dole）牽線安排，駐美代表蕭美琴參加美國總統拜登就職典禮，是付錢給政治公關蓋哈特（Dick Gephardt）遊說來的。對此，外交部今（15日）回應，對該特定媒體刊登此不負責任的錯假報導，企圖誤導民眾視聽，惡意詆毀政府及台美友好關係，抹煞外交人員努力的成果，無法苟同並予以嚴厲譴責。

外交部表示，我國駐美代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係，是我國政府長年的一貫作法，跨越不同政黨的政府皆同，並非單一政黨所獨創或獨有的運作。

外交部指出，公關公司在美國為我國進行遊說工作，一向嚴格遵守相關法律，其預算也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督，該特定媒體卻刻意扭曲本屬公開的資訊，恣意揣測並移花接木杜撰不實的關聯，更誣賴當前台美關係各項重要進展「均由政府花錢買來」，其內容荒唐誇張、令人瞠目結舌。

外交部表示，台灣在疫情中的表現與對全球公衛的貢獻，早已獲得各國的肯定與推崇；我國全民團結抗疫的成果不容污衊，外交人員戮力工作成果不容扭曲。駐美代表處的公關公司主要是協助駐美國代表處同仁全力進洽爭取美國對我國的深入瞭解與支持，增益整體對美國的工作成效。

外交部稱，對該報導顛倒是非，指政府花錢向美國會宣傳我國防疫成果，抹煞全民的努力，外交部對此錯假報導至感不齒。此外，該特定媒體報導也未經查證即惡意抹黑美國國會參眾兩院外交委員會主席的個人名譽，恣意汙衊美國聯邦國會議員的操守，曲解美國國會領袖對台灣的支持；相關作法意圖離間美國國會友人對台灣的堅定情誼，分化台灣社會，對我國國家利益造成的危害，莫此為甚。

外交部強調，近年來台美關係在民主、自由等共享價值基礎上穩健提升，各界有目共睹；全世界越來越多國家肯定台灣為良善的力量，也更願深化與台灣的友好關係。這些正面的發展都是台灣人民多年來共同努力的成果，也是台美關係愈形堅實的主要原因，絕不是單靠聘請公關可以達成。外交部呼籲民眾切勿聽信該無良媒體的惡意錯假報導，也希望該特定媒體重拾良心與專業，進行符合事實的客觀報導，而非為敵對國家服務，破壞台美友好關係，或成台灣社會紊亂之源。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
洗完澡挖耳朵！她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用
桃機最大宗10億毒品！4台客返國行李一打開裝「137kg大麻
宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見
快訊／工程車被撞爛削車頭　國3沙鹿段「6連撞翻覆」3人送醫
羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」美翻　女婿身分曝光
民宿洗澡「誤推鏡子」驚見詭異暗房　她想起屋內少1格局嚇傻
精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

和碩董座童子賢：閉鎖生產非上策　地緣政治影響大、如何脫鉤成難題

曹格被爆分居14年妻　搭機返大馬「鬆口8字母」洩真實狀況

學姐輸了！戴湘儀《愛你》壓到性獲勝　網讚：可愛本人

最後生還者重製曝光…引路人泰絲慘遭阿嬤化　網炸鍋：還我大姊姊

拉文今夏成為自由球員　美媒爆料續留公牛機率高

郭俊麟3.2局失7分　陳偉漢「鐵支」相隔1375天MVP

洗完澡挖耳朵！啵一聲…她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用

桃機最大宗10億二級毒品！　4台客返國8件行李一開「137kg大麻」

吳鳳被諷「很會賺台灣人的錢」！　長文回擊：酸民見不得別人好

台灣之光！中鋼、CIP合資452億中能風場獲國際綠色融資殊榮

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

中國2動作影響重大　矢板明夫：台灣別掉以輕心

快訊／徐國勇今早快篩陽　「原以為是氣喘發作」

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

快訊／民進黨桃園市長最快下周提名　今徵詢3位「潛在人選」

賴甘霖神父離世享嵩壽105歲　「來台逾半世紀」陳建仁發文哀悼

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

苗博雅要公務員唸PTT推文　柯文哲痛批：這些國家公務員沒人權嗎？

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

更多熱門

相關新聞

駐外館長揪清潔工嘿咻　懲戒結果曝

駐外館長揪清潔工嘿咻　懲戒結果曝

現任外交部公使楊文昇派駐奈及利亞期間爆出與駐處當地清潔工進行性交易，還「脫光光一起洗澡」遭彈劾，日前懲戒法院判決出爐，因上述行為有害我國政府之國際形象，判休職1年。

陸前外長樂玉成調廣電總局 新華社為首...多間央媒陸續換帥

陸前外長樂玉成調廣電總局 新華社為首...多間央媒陸續換帥

趙少康控斯洛伐克訪團「蔡政府大內宣」　外交部唾棄：惡意抹黑

趙少康控斯洛伐克訪團「蔡政府大內宣」　外交部唾棄：惡意抹黑

立陶宛今年秋天在台設處　外交部：盼儘速完成設立

立陶宛今年秋天在台設處　外交部：盼儘速完成設立

拜登承諾移民擁有安全尊嚴　外交部：尋求拉美合作機會

拜登承諾移民擁有安全尊嚴　外交部：尋求拉美合作機會

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

快訊／今增143人死亡！本土+68939

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面