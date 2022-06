民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

▲駐美國台北經濟文化代表處。(資料照/Taiwan in the US FB)

記者呂晏慈/台北報導

媒體報導,民進黨政府經常宣傳對美關係比過去好,實際上是付錢給華府的政治公關公司換來的,例如總統蔡英文打電話給美國前總統川普恭賀當選,是付錢給政治公關杜爾(Bob Dole)牽線安排,駐美代表蕭美琴參加美國總統拜登就職典禮,是付錢給政治公關蓋哈特(Dick Gephardt)遊說來的。對此,外交部今(15日)回應,對該特定媒體刊登此不負責任的錯假報導,企圖誤導民眾視聽,惡意詆毀政府及台美友好關係,抹煞外交人員努力的成果,無法苟同並予以嚴厲譴責。

外交部表示,我國駐美代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係,是我國政府長年的一貫作法,跨越不同政黨的政府皆同,並非單一政黨所獨創或獨有的運作。

外交部指出,公關公司在美國為我國進行遊說工作,一向嚴格遵守相關法律,其預算也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督,該特定媒體卻刻意扭曲本屬公開的資訊,恣意揣測並移花接木杜撰不實的關聯,更誣賴當前台美關係各項重要進展「均由政府花錢買來」,其內容荒唐誇張、令人瞠目結舌。

外交部表示,台灣在疫情中的表現與對全球公衛的貢獻,早已獲得各國的肯定與推崇;我國全民團結抗疫的成果不容污衊,外交人員戮力工作成果不容扭曲。駐美代表處的公關公司主要是協助駐美國代表處同仁全力進洽爭取美國對我國的深入瞭解與支持,增益整體對美國的工作成效。

外交部稱,對該報導顛倒是非,指政府花錢向美國會宣傳我國防疫成果,抹煞全民的努力,外交部對此錯假報導至感不齒。此外,該特定媒體報導也未經查證即惡意抹黑美國國會參眾兩院外交委員會主席的個人名譽,恣意汙衊美國聯邦國會議員的操守,曲解美國國會領袖對台灣的支持;相關作法意圖離間美國國會友人對台灣的堅定情誼,分化台灣社會,對我國國家利益造成的危害,莫此為甚。

外交部強調,近年來台美關係在民主、自由等共享價值基礎上穩健提升,各界有目共睹;全世界越來越多國家肯定台灣為良善的力量,也更願深化與台灣的友好關係。這些正面的發展都是台灣人民多年來共同努力的成果,也是台美關係愈形堅實的主要原因,絕不是單靠聘請公關可以達成。外交部呼籲民眾切勿聽信該無良媒體的惡意錯假報導,也希望該特定媒體重拾良心與專業,進行符合事實的客觀報導,而非為敵對國家服務,破壞台美友好關係,或成台灣社會紊亂之源。