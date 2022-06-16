北韓又爆「新傳染病」！醫療緊繃　金正恩與愛妻放閃捐藥物

▲金正恩與李雪主共同檢查捐贈的藥物。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓宣布國內出現新冠疫情才1個月，沒想到黃海南道竟然又爆出新傳染病。這次的新疫情是急性腸道傳染病，領導人金正恩也下令針對可疑病例實施隔離，加強消毒，同時也向災區捐贈藥物。官媒更是在頭版刊出金正恩與夫人李雪主共同檢查捐贈藥物的照片，企圖安撫民心。

根據《韓聯社》引述《朝中社》報導，北韓黃海南道的海州市康翎郡一帶近日爆發急性腸道傳染病疫情，而金正恩也在15日主動向勞動黨黃海南道海州市委員會捐贈了大批家中常備藥品。據悉，北韓口中的「急性腸道傳染病」指得是包含傷寒病、痢疾或是霍亂等，通過糞便感染的病原體附著在腸黏膜表面所引發的傳染病。

北韓新冠疫情尚未平息，卻又再度爆發其他傳染病，金正恩下令，應針對可疑病例制定嚴格的隔離措施，以徹底切斷傳播的途徑，並在疫情重災區加強消毒工作，當地衛生機構更要盡全力救治患者。

金正恩同時也提到，海州市的市委會必須確切了解患者的家庭情況，並分配藥物。基層的黨組織則要盡力協助藥品發放的工作。

《勞動新聞》16日也在頭版刊出金正恩與夫人李雪主共同檢查捐贈藥品的照片。只見照片中，李雪主的手中拿著一盒印著「生理食鹽水」的藥品，而金正恩則是眼神專注地盯著她手中的藥品。有分析認為，向疫區捐贈藥品應該是李雪主的主意，而《勞動新聞》以頭版形式宣傳則是為了安定民心。

自新冠疫情爆發後，北韓便採取最高強度的封鎖措施來防疫，但是卻又爆發另外一種傳染病，不但讓居民產生不安，依照當地惡劣的醫療環境恐怕也將無法負荷。

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