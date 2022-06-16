　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孕婦診所子宮頸開7公分竟快篩陽　產後急轉院...止住大出血保命

▲產婦於生產當天才知確診又遇產後大出血，部立南投醫接手搶回一命，圖中非本文病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲▼產婦於生產當天才知確診又遇產後大出血，部立南投醫接手搶回一命，圖中非本文病人。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名35歲產婦上週因出現產兆，至南投一間婦產科診所生產，當日進行新冠肺炎快篩才發現陽性，但子宮頸已開7公分，該診所在嬰兒娩出後便立即將母嬰轉至衛福部南投醫院；經婦產科醫師透過超音波影像檢查後，發現子宮下段因血塊淤積收縮不良，有大出血的情形，隨即清除血塊並進行子宮按摩及輸血，緊急處置後住院觀察，已康復出院返家。

南投醫院醫師吳佳穎指出，產後如果子宮內尚有血塊或胎盤組織殘留時，會造成子宮收縮不佳，另外多產、急產、多胞胎或胎兒過大、產程過長、前胎子宮收縮不良等，都可能使子宮收縮不良。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲產婦於生產當天才知確診又遇產後大出血，部立南投醫接手搶回一命。（圖／衛福部南投醫院提供）

吳佳穎說，當子宮收縮乏力時，就無法發揮其該有的止血效果，而導致產後大出血，甚至會引起休克甚至死亡，是相當危急的併發症；除了子宮收縮乏力，生產時子宮破裂、子宮頸或會陰撕裂傷，凝血功能障礙，胎盤組織殘留等原因也都可能引起產後大出血。

吳佳穎表示，除了即時為該產婦進行止血，前後輸血近1000c.c.，並且評估子宮的收縮程度及定期監測產婦的心跳、血壓等情況，而產婦也漸漸穩定，在住院治療後康復出院；院方提醒產婦及家人在生產完後，應注意傷口及出血量，如果發現異常應趕緊通知醫護人員，若已經出院返家者，不要輕忽失血的危險性，如果出血量大或是合併心跳與血壓的變化，也需儘快就醫。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
逆子燒死8家人　律師分析2點「應該是死刑」
日3醫學生性侵女大生　全程錄下「3小時性虐煉獄」
輪胎行一家「住鐵皮屋」　消防員曝：最怕現場第一
面試官問「兩口呂、三口品，五口呢？」　他神回1字當場錄取
台積電套600元↑　Joeman再砸300萬買「這款幣」
男星103歲母辭世！疫情害不能見最後一面　現改當廟公
逆子買600元汽油燒死8人　遺體難辨識！消防員也鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

逆子燒死8家人　律師2點分析「應該是死刑」：差別只是幾個死刑

確診康復「連中16種後遺症」　她曝每日恐怖落髮量：掉雙倍以上

孕婦診所子宮頸開7公分竟快篩陽　產後急轉院...止住大出血保命

iPad成k書利器！建中賈子謙狂刷考題　靠自制力考取台大醫

帶小孩放電！兩廳院串聯科教館、史博館　「館館手牽手」7月登場

「國旅振興每晚補1300元」計畫已送交通部！沒打滿3劑有望跟團玩

「我可不想另外叫」客硬拗外送員深夜幫買奶茶　同行一招秒解

繳稅旺季手頭緊！中華郵政疫情送暖　推郵保好貸1.98%利率

李秉穎估：7月有望萬例以下　疫情下來較慢！死亡數「未來會再降」

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

逆子燒死8家人　律師2點分析「應該是死刑」：差別只是幾個死刑

確診康復「連中16種後遺症」　她曝每日恐怖落髮量：掉雙倍以上

孕婦診所子宮頸開7公分竟快篩陽　產後急轉院...止住大出血保命

iPad成k書利器！建中賈子謙狂刷考題　靠自制力考取台大醫

帶小孩放電！兩廳院串聯科教館、史博館　「館館手牽手」7月登場

「國旅振興每晚補1300元」計畫已送交通部！沒打滿3劑有望跟團玩

「我可不想另外叫」客硬拗外送員深夜幫買奶茶　同行一招秒解

繳稅旺季手頭緊！中華郵政疫情送暖　推郵保好貸1.98%利率

李秉穎估：7月有望萬例以下　疫情下來較慢！死亡數「未來會再降」

11歲男孩冷靜報警「廣場失火了！」　救回30隻汪星人　

搶打卡一波！NENE超狂「行動餐車」來了　首發快閃新竹只有2天

拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾

隱藏款來了！6款LINE貼圖限時免費下載

徐玄「暗黑緊身禮服」勒出性感螞蟻腰！　撕漫高顏值CP合體

美國務院「不支持台獨」　日學者曝關鍵！蔡英文政府被拆台

韓國無印良品推出高顏值香氛蠟燭！療癒系擴香擺著就能提升品味

一把火帶走8血親！孽子陳彥翔「小名曝光」　鄰居都喊：小寶貝

生活熱門新聞

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

指揮中心傳6月底謝幕　專家批「迷戀防疫光環」

「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

驚見「颮線」！今防雷擊強風　午後大雨熱區曝

羅一鈞獨開記者會！網一片盛讚「曬認真背影照」　嗨喊：想當羅太太

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

確診男友剛解隔！她猴急約戰悲劇了

來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

北市街頭現加長型機車！網：類靈車的概念

「台灣石斑含禁藥」遭陸封殺檢驗出爐！

羅一鈞獨撐記者會！醫讚「一鈞突起」　網狂刷愛心

網紅與男友交往「突發現是親表哥」：狗血劇情是真的

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

更多熱門

相關新聞

弟弟縱火燒死8至親　他住防疫旅館逃死劫

弟弟縱火燒死8至親　他住防疫旅館逃死劫

新竹市東大路輪胎行15日晚間發生嚴重火警，屋主小兒子陳彥翔涉嫌縱火，甚至還在屋外全程目睹屋子被火吞噬的過程，也造成祖孫3代8人葬身火海人倫悲劇。而據了解，原本家中共住有11人，倖存的除了逃出的屋主，大兒子也因為染疫確診住在加強版防疫旅館逃過一劫，他昨天是隔離第4天，在得知噩耗後也趕回新竹，後續將由市府安排入住防疫旅館。

快訊／邊境鬆綁！疾管署擬再放寬入境人數　現行每周2.5萬「太少」

快訊／邊境鬆綁！疾管署擬再放寬入境人數　現行每周2.5萬「太少」

南投民眾有症狀經醫師評估即發1劑快篩

南投民眾有症狀經醫師評估即發1劑快篩

李秉穎估：7月有望萬例以下　死亡數「未來會再降」

李秉穎估：7月有望萬例以下　死亡數「未來會再降」

揭「BA.4、BA.5」4點真面目　醫：更易重複感染

揭「BA.4、BA.5」4點真面目　醫：更易重複感染

關鍵字：

台灣防疫新冠確診產婦大出血

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

新竹8死火警今早最新畫面曝

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面