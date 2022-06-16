孕婦診所子宮頸開7公分竟快篩陽　產後急轉院...止住大出血保命

▲▼產婦於生產當天才知確診又遇產後大出血，部立南投醫接手搶回一命，圖中非本文病人。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名35歲產婦上週因出現產兆，至南投一間婦產科診所生產，當日進行新冠肺炎快篩才發現陽性，但子宮頸已開7公分，該診所在嬰兒娩出後便立即將母嬰轉至衛福部南投醫院；經婦產科醫師透過超音波影像檢查後，發現子宮下段因血塊淤積收縮不良，有大出血的情形，隨即清除血塊並進行子宮按摩及輸血，緊急處置後住院觀察，已康復出院返家。

南投醫院醫師吳佳穎指出，產後如果子宮內尚有血塊或胎盤組織殘留時，會造成子宮收縮不佳，另外多產、急產、多胞胎或胎兒過大、產程過長、前胎子宮收縮不良等，都可能使子宮收縮不良。

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吳佳穎說，當子宮收縮乏力時，就無法發揮其該有的止血效果，而導致產後大出血，甚至會引起休克甚至死亡，是相當危急的併發症；除了子宮收縮乏力，生產時子宮破裂、子宮頸或會陰撕裂傷，凝血功能障礙，胎盤組織殘留等原因也都可能引起產後大出血。

吳佳穎表示，除了即時為該產婦進行止血，前後輸血近1000c.c.，並且評估子宮的收縮程度及定期監測產婦的心跳、血壓等情況，而產婦也漸漸穩定，在住院治療後康復出院；院方提醒產婦及家人在生產完後，應注意傷口及出血量，如果發現異常應趕緊通知醫護人員，若已經出院返家者，不要輕忽失血的危險性，如果出血量大或是合併心跳與血壓的變化，也需儘快就醫。