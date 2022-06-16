揭開「BA.4、BA.5」4點真面目　醫：更易重複感染

記者陳俊宏／綜合報導

近來許多人擔心Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（16日）分享BA.4、BA.5的4點「真面目」。

黃軒在臉書說，今天閱讀國際期刊《Cell》報導BA.4、BA.5的真面目，整理重點一下：

1、那些不管是BNT或AZ 的「三劑疫苗」，其血清中和抗體，對BA.4/BA.5變異病毒是比BA.1/BA.2低的。

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2、那些已經接種滿「二劑疫苗」對抗BA.1，後來得了突破性感染，其血清中和抗體也對BA.4/BA.5無效。研究人員認為，這是告知我們，也許Omicron病毒的BA.4/BA.5，更會易有重複感染（reinfection）的機會。

3、所以研究人員表示，SARS-CoV-2治療抗體，對BA.4/BA.5的活性是降低。

4、BA.4/BA.5比BA.1/BA.2更容易有「免疫逃脫」，那是主要L452R和F486V兩個突變點，也使得BA.4/BA.5「傳播力快速」增加在全球。

▼台灣目前疫情以BA.2為主。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，有網友詢問，那BA.4、BA.5的重症率及致死率會更高嗎？黃軒回應，目前南非的研究顯示不會，之後就等更多時間來證明了！

指揮中心15日公布新增26例邊境攔截BA.4、BA.5境外移入確定病例，指揮中心說明，BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；另外，WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼黃軒分享BA.4、BA.5的「真面目」。（圖／黃軒授權提供）



▼BA.4、BA.5傳染力較高。（圖／指揮中心提供）

