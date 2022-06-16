快訊／邊境鬆綁！疾管署擬再放寬入境人數　現行每周2.5萬「太少」

記者陳家祥／台北報導

指揮中心日前宣布，15日起鬆綁邊境管制為「3+4」規範，但每周有上限2.5萬人的總量管制。針對航空業者喊話2.5萬人「太少」，疾管署長周志浩表示，會視國內醫療量能斟酌，「原則上是往放寬來走」；交通部次長陳彥伯則說，從6月13日開始的未來3周訂位狀況，都還沒超過2.5萬人次，後續也會視旅客訂位情形，整體考量後再跟CDC建議後續作業。

疾管署長周志浩表示，針對邊境再放寬的部分，會思考目前疫情演變情形，尤其是國內醫療量能的狀況來斟酌，「原則上是往放寬來走，具體方式還要看疫情演變」。

交通部次長陳彥伯說，總量管制之後，有發現部分航空公司的訂位有超過分配額度的狀況，這部分民航局積極協調相關業者，第1，請航空公司遞延訂位，若超額的話暫時停售；第2，民航局也會協調業者，某些航空公司訂位數額超過分配額度，會協調滾動調整配額分配。

陳彥伯指出，目前觀察到，從6月13日開始的未來3周訂位狀況，都還沒超過2.5萬人次，後續也會視旅客訂位情形，以及民航局請航空公司配合的事項，整體考量後再跟CDC建議後續作業。

行政院發言人羅秉成補充，邊境管制要兼顧幾個原則，國際疫情變化，若有新的變種病毒入台的話或造成社區感染，會有影響；也要兼顧國內的醫療量能，要非常仔細謹慎做盤點跟準備，同時也要兼顧國際交流跟國人返鄉權益。

羅秉成說，這些考量底下，現在放寬3+4後，總量管制2.5萬人，是經過以前入境統計的基礎估量，過去一周約1.7萬，有稍微增提總額上限，過程中要看國際疫情變化跟防疫醫療量胸求，再做滾動性檢討。