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南投縣府職員逾8%染疫　有症狀經醫師評估即發1劑快篩

▲南投縣22家合約醫療院所可免費索取家用快篩試劑。（圖／南投縣政府提供）

▲民眾即起有上呼吸道等症狀，赴南投縣衛生局合約醫療院所經醫師診斷後可免費領取一劑快篩試劑。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣政府表示，除針對一線公務員防疫發放超過1萬8千劑快篩試劑，也將儘速發放中央配置給南投縣的快篩試劑給有需求的民眾：即起如有呼吸道等症狀，到118家合約醫療院所診所經醫師診療後，將提供一支快篩試劑，用完為止，視訊診療掛號如有同樣症狀及醫生同意，也可請親友代領試劑。

中央「快篩即確診」政策實施後，公費快篩在6月中旬至7月31日止，住宿式機構住民每週篩檢兩次、工作人員每週篩檢一次；隨快篩試劑陸續到貨，南投縣衛生局也配給各診所312劑快篩劑、10家醫院各1248劑，呼籲民眾只要有上呼吸道等症狀或身體不適就趕快篩檢，及早發現和治療，但確診者仍不得自己跑醫院或診所門診。

另為鼓勵民眾打疫苗，衛生局提醒6月30日前，65歲（原住民55歲）以上只要接種，都可免費獲得2劑快篩劑及縣府贈送500元禮券、中低收入戶每人5劑、長照機構住民每人3劑；遊民及獨居老人等弱勢民眾，以及0至6歲兒童，可領取5劑快篩劑，國小、國中、高中及五專前三年學生，免費發放每人4劑快篩劑。

▲民眾即起如有呼吸道等症狀，到南投縣合約醫療院所診所經醫師診療，如有需要將提供一支快篩試劑。（圖／南投縣政府、游顥提供）

▲南投縣政府各單位公務員確診人數攀升，南投縣議員游顥結合善心企業捐贈竹山警分局快篩試劑。（圖／游顥提供）

縣府人事處則表示，縣府府內各單位員工自5月份至6月15日止，累計確診人數為91人，佔全部員工1129人之比例為8.06%，其中職員占比例為3.1%、約僱人員為2.3%、其他人員為2.65%；縣府各單位也將即刻啟動實施「替代場所/分區辦公」作業，並以「處」為單位，有確診案例即刻啟動「實施輪流居家辦公」。

南投縣議員游顥則趁昨天警察節邀請善心企業董座林伯彥、雲邑法主慈善會會長張根源、竹山正覺寺主委籃志文以及竹山鎮民代表林孟麗，共同捐贈1000劑快篩給竹山警分局的168位員警，以利警方進行偵訊或是做筆錄等平常勤務前使用，希望員警同仁及家人都能平安健康。

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