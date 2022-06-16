弟弟縱火燒全家「8至親命葬火海」　他確診住防疫旅館逃死劫

▲新竹輪胎行嚴重火災，奪走4大4小生命，屋主大兒子因確診住在防疫旅館逃過一劫。（圖／記者游宗樺攝）



記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

新竹市東大路輪胎行15日晚間發生嚴重火警，屋主小兒子陳彥翔涉嫌縱火，甚至還在屋外全程目睹屋子被火吞噬的過程，也造成祖孫3代8人葬身火海人倫悲劇。而據了解，原本家中共住有11人，倖存的除了逃出的屋主，大兒子也因為染疫確診住在加強版防疫旅館逃過一劫，他昨天是隔離第4天，在得知噩耗後也趕回新竹，後續將由市府安排入住防疫旅館。

▲新竹市東大路輪胎行大火，因小兒子縱火燒全家8死，熊熊大火吞噬2層樓房屋。（圖／記者陳凱力翻攝）

初步了解，陳彥翔昨夜因細故與媽媽爭吵後，負氣開車前往民生、經國路交叉口買汽油；陳父目睹兒子潑油縱火，上二樓時發現火勢已經相當猛烈，無法拯救家人，只能選擇逃生，而陳彥翔縱火後就站在屋外，眼睜睜看著8名至親家人在火場內遭大火吞噬；另外，陳彥翔哥哥由於染疫，在加強型防疫旅館隔離中，才躲過無情惡火。

▲二兒子陳彥翔無情縱火燒全家，並在屋外冷眼旁觀，警方到場將人壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）



警方第一時間到場，立即將陳彥翔逮捕壓制，目前戒護就醫治療中，尚無生命危險。火警現場經警消連夜搶救，共尋獲8具遺體，目前確認死者為輪胎行老闆的妻子(56歲)、女兒(28歲)、大兒子妻子(28歲)及二兒子妻子(34歲)共4名大人，以及二兒子的3個孩子(7歲、6歲、2歲)、大兒子未滿1歲的孩子，共計8人，遺體也因大火燒到碳化、難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童，檢警今天也採檢DNA以辨別身分。