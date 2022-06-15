幫填確診回報系統「他眼殘勾1選項」　下場GG：領不到隔離理賠

▲示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

確診者填寫自主回報系統時，務必睜大眼！一名苦主表示，替親友填寫回報系統時，當時沒有看清楚，把最底下粗體文字「打勾」送出，結果讓他崩潰「白匡列領不到理賠！」文章曝光後，網友們也提醒「如果勾選就是0+7」、「不勾，保險公司才可以理賠，沒有隔離單保險領不了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，若身邊有同住親友確診，填寫自主回報系統時，務必要看好最底下的紅框粗體文字，而原PO就是沒看清楚就直接打勾勾，讓他非常崩潰「不要像我這麼懶...白匡列領不到理賠！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅框文字寫著「已完成COVID-19疫苗追加劑（即一般說的第三劑）且採自主防疫，勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書；未勾選者會收到居家隔離通知，適用3+4居家隔離」。

▲原PO因為勾選下方，導致領不到隔離理賠。（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，底下網友熱議，「不要打勾就好啊～有保險的都不會打勾，現在有買保險的人才會乖乖聽話，隔離等理賠，沒買保險的才是一堆黑數的根源」、「如果勾選就是0+7」、「真的要看清楚」、「打去區公所問問，可以重新開立紙本證明喔」。

原PO與過來人提醒，「24小時內可以改一次」、「24小時內（可修改），但是匡列者並不是自行填寫，所以沒溝通好會不知道自己是0+7或3+4」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

