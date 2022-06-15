急診室護理師1／2確診「邊打點滴邊執勤」　醫院：已調動支援

▲▼中港澄清醫院急診室有近半護士確診，彼此互打點滴撐下去，醫療副院長黃仁杰表示，已調動支援。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增確診再度破萬，10756例全台最高，中港澄清醫院傳出急診室護理師大多數都已經確診，人力嚴重不足，還出現護理師之間互打點滴補充營養的揪心畫面，醫療副院長黃仁杰坦承，急診室共有29名護理師，5月至今有15人確診，院方除了感謝護理人員的防疫辛勞，也都有從別單位調配人員支援，維持急診室的正常運作。

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黃仁杰表示，疫情期間，造成急診室工作量大增，台中市疫情處於高原期，陽性確診病人到急診室人數激增，護理師感染確診在所難免，護理師真的很辛苦。

6月13日急診室大夜班有5名護理師上班，其中有3人不舒服，經採檢3人確診，立即啟動清消，院方也給予慰問，並囑咐休息，12日到14日3天，有9人確診，全急診室共有29人，5月至今已有15人確診。

根據媒體報導，中港澄清醫院急診室共有27名護理人員，已有半數確診，大夜班只剩下2名護理師，甚至出現邊打點滴邊上班的不合理情形，對此，黃仁杰說，院方對急診室護理人力一向重視，發現有人確診，都會緊急跨單位調配資深護理師支援，維持急診室應有的護理人力，此外，急診室屬於高風險單位，依防疫政策對人員定期進行採檢，尤其有症狀者更是隨時採檢，追蹤，做為護理師上班的依據，並維持急診室的正常運作。