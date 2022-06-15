高雄累積確診32萬例　「超越台北」衝到第3名！全台確診分佈一次看

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）



記者施怡妏／綜合報導

今（15）日公布新增6萬8939例本土個案，除了台中市以及高雄市之外，其他縣市均在萬例以下，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，六都仍然是深咖啡色，不過，本來全台病例數排行第三名的縣市是台北市，現在則變成高雄市排在第三名。

個案分布為臺中市1萬756例、高雄市1萬1例、新北市8348例、臺南市6987例、桃園市5845例、彰化縣5541例、臺北市4387例、屏東縣3150例、雲林縣1716例、苗栗縣1676例、新竹縣1552例、南投縣1486例、嘉義縣1283例、新竹市1227例、宜蘭縣1221例、花蓮縣901例、基隆市837例、臺東縣789例、嘉義市783例、澎湖縣279例、金門縣141例、連江縣33例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都以及彰化縣均大於十萬例，值得一提的是，本來位居第三名的台北市，累計確診人數為32萬3693例，被高雄市的32萬6445例超越，目前排名第四名；第一名仍是新北市，累計74萬8679例。

針對疫情的變化，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「最近看到北部人流又在回升，是否對後續疫情下降，都有些變數存在」，強調口罩是否戴得好等防疫措施，都會影響疫情變化。