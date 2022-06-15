台南+6987　下周是否維持遠距教學6／16公布

▲台南市長黃偉哲公布台南15日新增6987名COVID-19本土個案，下周是不是採取實體上課，還是維持線上上課，16日防疫記者會公布。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南市15日新增6987名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月14日，台南市累計確診個案人數共189838名，已解除隔離148938名、尚在隔離中40900名，下周是不是採取實體上課，還是維持線上上課，16日防疫記者會公布。

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黃偉哲指出，15日全國增加68965，台南增加6987，大概要佔全國總確診10％，台南累計的確診人數是189838，正式突破我們10％的市民有染疫，還在隔離中的有40900人，市府希望疫情高峰期慢慢全國都下降，包括中南部希望到下禮拜之前能夠慢慢地下降。

黃偉哲說，15日開始實施入境3+4，市府也會配合中央的政策，因為中央現在大概1個禮拜限額是2萬5千人入境，所以在這2萬5千人的額度裡面，他們入境之後當然是到各個城市、各個縣市去，所以台南市也會對於入境檢疫的3+4來密切連絡這些從海外回來的我們的國人。

台南市衛生局長許以霖說明，統計至6月14日，台南市的累計確診病例人數百分比約為10.25％，每10萬人口病例數7日移動平均為314.6；若病例曲線呈現緩升，較不會在短時間內對醫療量能造成衝擊，呼籲市民除了完整接種COVID-19疫苗、也要配合進行輕重症個案收治分流原則，讓確診者都能接收到最妥適的醫療照護。

台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.5％、81.5％、1.3％、66.9％，總接種劑次445萬5899；呼籲尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾儘快透過台南打疫苗系統預約接種：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

黃偉哲說，12-17歲部分都已經施打第二劑打完了，也有一部分現在開始打第三劑，12-17歲的部份現在沒有什麼問題，現在是5-11歲部分，因為前一波的施打，台南市覆蓋率是六都第一，但0-5歲部分沒有施打，5-9歲的部分台南比全國低4％，意思就是說如果這樣推估的話，5-11歲有11萬多人，如果染疫率比全國低4％，台南至少能夠減少4千多位5-11歲的孩子染疫。所以呼籲家長一定要帶孩子繼續來施打，因為現在中央已經放寬，滿四週就可以施打了，所以我們也將安排在台南打疫苗的預約平台上，安排施打量能，16日會公布台南打疫苗施打的期程。

黃偉哲說，16日公布第一波莫德納疫苗，接下來再陸續公布輝瑞疫苗，因為輝瑞疫曲是5/25日開始施打，那隔四週是6月底，但是莫德納是5/4日施打，所以說比較快達到四週，所以歡迎開始預約施打。

黃偉哲指出，另下周是不是採取實體上課，還是維持線上上課，市府會在16日的防疫記者會中市民朋友報告，市府也會努力，一方面配合家長的方便，另一方面配合家長防疫需求，讓孩子不要群聚來染疫，因目前為止，疫情高峰還是在中南部，所以颱風還沒有過去，颱風眼現在正還在中南部，市府還是要嚴陣以待，避免前功盡棄，市府會跟學者專家做一個討論，16日再公布下週是不是要實體上課。