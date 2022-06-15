未婚妻搞上死黨！網紅目睹「綠光1幕」沿路追　開門瞬間崩潰了

記者吳美依／綜合報導

印尼網紅瑪魯13日拍片自爆遭到「雙重背叛」，他意外發現，未婚妻出門後，竟上了自己好友的車，立刻驚覺不對勁，於是一路跟蹤，果然逮到2人幽會，打開房門抓姦時，痛苦哭喊「婚禮怎麼辦？」

瑪魯原本想要直接破門而入，但旅館員工以隱私為由阻止，並且拒絕協助。他出示了所有證據，終於博得信任，拿到房卡，「員工在旁邊陪同，我打開他們的房門，看見他們正在……我好心痛。」

▲印尼網紅爆料，他被未婚妻及好友戴綠帽了。（圖／翻攝TikTok@mhd_mabrur）



瑪魯坦言，雖然證據確鑿，「我還是很愛她，但也很恨她，我分不清楚到底是愛還是恨了。」他說，如今距婚禮只剩下1個月，一切都早已準備好，自己真的非常茫然，所以才想拍片詢問25.6萬粉絲，究竟該狠心分手，或者選擇原諒？

網友們紛紛安慰瑪魯，並且狂勸分手，「現在痛，總比之後結婚有孩子後才離婚更好。」、「蒐集證據，取消婚禮！」、「你會找到更好的女孩。」、「你很帥又年輕，加油啊！」、「她配不上你。」