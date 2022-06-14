快訊／柯以柔控夫偷吃女員工　2審判准離婚+郭宗坤須賠40萬

▲柯以柔、郭宗坤離婚官司二審宣判。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

記者吳銘峯／台北報導

藝人柯以柔與廚師丈夫郭宗坤的離婚官司，高等法院14日二審宣判。一審原本判准雙方離婚，並以郭男違反忠誠義務為由須賠償40萬元；二審高院14日駁回上訴，維持原判准許離婚，也認定郭男在婚姻中有過失，須賠償40萬。可上訴。

柯以柔與郭宗坤2011年相戀結婚，2人育有3名子女，也經常大曬恩愛。不料2017年10月間郭宗坤爆出偷吃自家女員工的事件，被媒體發現他兩週過夜3次，記者致電查證時，郭宗坤還狡辯睡在樓梯間一夜，並維護女員工；郭宗坤的說法完全不顧柯以柔的感受，讓雙方婚姻出現裂痕。

事件爆發後郭宗坤的餐廳被網友發動抵制，生意大受影響；再加上近年來疫情影響，郭宗坤的餐廳目前僅剩汐止店還在營業，另外他還爆發酒駕事件。至於柯以柔因引發關注，順勢進行直播團購，成功開創事業第二春。

柯以柔決定終結腥夫，訴請離婚。一審由士林地方法院受理，經過1年半的審理，雖然郭宗坤不斷否認外遇，也宣稱女方沒有提出決定性證據，但最後法院仍認定有婚外情，因此判准離婚，並認定郭宗坤有過失，必須賠償40萬元。

離婚官司上訴第二審，高等法院收案後，審理程序更緩慢。據了解，法官一開始仍試行調解，郭宗坤部分也希望能復合，但柯以柔離婚意思堅定，雙方調解失敗。而雖然高院幾乎每月都開庭審理，但案件加上調解的時間，仍審理超過兩年半。