柯以柔不滿郭宗坤「長期吹噓浮誇」「踐踏婚姻美滿」　二審准離

▲柯以柔不滿郭宗坤「長期吹噓浮誇」。（圖／翻攝自柯以柔、郭宗坤臉書）

記者吳銘峯／台北報導

藝人柯以柔與廚師丈夫郭宗坤的離婚官司，高等法院14日二審再度判准雙方離婚，郭宗坤還須賠償40萬，以及每月支付6萬元贍養費。高院指出，柯以柔不滿郭宗坤「長期持續之吹噓浮誇言行」，財務狀況不佳，又經常與人曖昧，「踐踏婚姻幸福美滿生活之想望」，所以准許離婚。

柯以柔2011年與相戀半年的廚師丈夫郭宗坤結婚，2人婚後經常在臉書上曬恩愛，也陸續生下3名子女。不過郭宗坤遭媒體發現，他與自己餐廳內的女員工傳出不倫，媒體查證時，郭宗坤還狡辯在女員工家的樓梯間睡覺，並無不倫。最後柯以柔決定結束這段婚姻，在2018年間提出離婚訴訟。

柯以柔起訴主張，郭宗坤婚前就欺瞞真正學歷資訊，讓她陷於錯誤而交往結婚，嚴重損及彼此信任，動搖雙方婚姻關係之互信基礎。婚後郭宗坤又長期實施精神暴力，在雙方協議採行夫妻分別財產制後，又無正當理由拒絕同居。且郭宗坤婚後外遇不斷，與餐廳女員工發展婚外不倫情感，違背配偶忠誠義務，致柯以柔遭受重大打擊，精神痛苦不堪，訴請離婚。

一審判准離婚，郭宗坤上訴二審後，高等法院14日仍判准離婚。高院在判決理由中指出，柯以柔不滿郭宗坤長期持續之吹噓浮誇言行，雙方已達難以溝通相處程度。另外柯以柔看到小孩逐漸長大，居住空間不敷使用，考慮到郭宗坤財務狀況惡劣，於是跟母親合力購置新屋以供全家共同居住；但郭宗坤卻於柯以柔提議採行「夫妻分別財產制」後即揚言獨居；甚至柯以柔多次邀約他共住新屋，郭宗坤仍拒不同居，顯然未善盡與配偶協力照顧家庭之義務與責任。

另外郭宗坤婚後屢與女子傳出曖昧，柯以柔雖然嚴正警告，但郭男仍未能謹守男女交往分際，與餐廳女員工出雙入對，過從甚密。高院認為，郭男「所為實已嚴重撕傷婚姻關係之基礎，踐踏柯以柔當初對婚姻幸福美滿生活之想望。」高院因此認定郭男在婚姻中有過失，仍須賠償40萬元；並每個月支付每個小孩2萬元撫養費直到成年，亦即每個月支付6萬元，約1100萬元左右。