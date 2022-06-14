日本官方認證！　20多歲單身男子「有4成是母胎單身」

▲日本政府調查發現，在30多歲的單身男女中，每4人就有1人不想結婚。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者王佩翊／編譯

日本內閣府近日公布了一項最新調查，其中有高達7成的20多歲男性目前沒有配偶，也沒有戀人，並且有高達4成的20多歲單身男子是從未約會過的母胎單身。日本政府示警，這樣的情況恐加劇未婚、晚婚，甚至少子化等社會問題。

根據《全日本新聞網》報導，日本內閣府14日正式拍板《2022年版男女共同參與計畫白皮書》。白皮書中指出，在從未結過婚的30多歲單身男女中，每4人就有1人表示不想結婚，而理由大多是「想要自由」、「不想承擔家務與育兒」以及「經濟上的不安」等。數據同時也指出，2021年的日本結婚對數僅51.4萬對，創下戰後最低。

在20多歲女性中，有高達5成「目前沒有配偶或伴侶」，而20多歲男性中則有高達7成是屬於單身狀態，也就是說目前沒有配偶，也沒有戀人。

在「至今為止的約會人數」的問題中，有高達4成的20歲至29歲單身男子回答「0」，也就是說有高達4成的20多歲單身男子是「母胎單身」。

《2022年版男女共同參與計畫白皮書》是內閣府在2021年12月至2022年1月期間，針對2萬名20歲至69歲的民眾實施的問卷調查所得出的結果。

政府相關人士擔憂，這樣的情況將會加速日本年輕人未婚、晚婚以及少子化的現象。

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