　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

澳洲防長訪日受專訪　對中國擴軍感憂慮

▲▼澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／路透）

▲澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／路透）

文／中央社

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在東京接受日媒專訪時表示，中國在南太平洋的軍事行動可能為地區帶來不穩定。他說，中國國防經費急增，可能造成擴軍競爭。

馬勒斯受訪時指出，中國國防經費急增，是二戰後最 大的增幅，恐造成擴軍競爭。中國增強軍備情況「不透明」，給周邊國家帶來不安，中國應負起說明的責任。

他強調，日澳以負責任的方式推動國防能力的現代 化，會努力爭取東南亞國協（ASEAN）等鄰近國家的理解。

馬勒斯訪日前，在新加坡與中國國務委員兼國防部 長魏鳳和舉行會談。澳洲與中國近年關係惡化，兩國國防部長2年多沒舉行會談。

馬勒斯對日經表示，與魏鳳和很坦率的交換意見， 會談比預定的時間還要長。在會談中，對於澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府才上台不久，中國戰機就在南海上空妨礙澳洲的軍用反潛機一事以及中國試圖片面改變現狀等情況表達不安。

馬勒斯對日經說：「透過對話，期待重返建設性關 係的大門打開了。」他還說：「澳洲與中國之間正因有許多困難且複雜的問題，所以有必要對話。」

他表示，南海是海上貿易的要衝，南太平洋、東南 亞國協堪稱澳洲的後院，是澳洲擬定防衛政策上須優先處理的地區。他指出，目前在南太平洋，澳洲與中國之間正在進行戰略上的競爭。

澳洲對於中國4月與南太平洋索羅門群島締結安保 協定一事懷戒心。馬勒斯對於索羅門群島無意讓中國 建設軍事據點表示歡迎。他說，如果中國在索羅門群 島建設軍事據點，顯然將大幅改變澳洲的安全保障架構。

馬勒斯表示，中國企圖以未曾有的方式打造世界。 為了因應新的安保環境，澳洲將提升國防能力，堅持 國防經費占國內生產毛額（GDP）的2%。以世界銀 行的資料顯示，最近澳洲國防經費是占國內生產毛額的2.1%。

澳洲的最大的貿易夥伴是中國，馬勒斯表示，期 待從與中國地理上相近、經濟關係密切的日本多學習 一些經驗。他指出，與中國保持經濟上的連結，且要 考慮到安全保障上的擔憂，兩者如何調和，是澳日兩國共同的課題。

對於日本，馬勒斯認為日本是共享民主、法治價 值的美國的同盟國，澳日關係空前的重要。他表示， 他上任後首度出訪，在新加坡參加國際會議「香格里 拉對話」後就訪問日本，這顯示澳洲很重視與日本的關係。

他說，現在的澳洲政府不同於2013年以來的保守聯 合的前政府，對於氣候變遷對策，採取積極處理的態度。他認為，島嶼國家所面臨的海面上升等的危機感是世界要共同正視的問題，他也期待澳洲能成為島嶼國家的好夥伴，與有援助開發實績的日本合作。

有關美日印澳「四方安全對話」（Quad），馬勒斯 表示，在經濟、科技等可望有許多進展；在安全保障領域也可擴大合作，除了與日美之外，也期待與印度進行安保合作。他認為若要維持「四方安全對話」架構，有必要顧慮到印度的立場。

在受訪時，被問及是否希望日本加入美、英、澳所 組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）時，馬勒斯 僅說：「AUKUS的進展是持開放的態度。」他表示， 期盼與日本進行技術層面的交流。他說，透過AUKUS 架構，澳洲獲得英美提供核子動力潛艦的技術等。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／震撼彈！BTS宣布「暫停團體活動」　RM認遇瓶頸
皮膚癢、常有痰？營養師教「4招」緩解體內濕氣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

澳洲防長訪日受專訪　對中國擴軍感憂慮

德國「庫存」最強榴彈炮　烏軍受訓ing即將用於實戰

全球2000枚核彈處「高度戰備」　中國維持350枚...總量降至12705枚

著陸後迅速攻堅　特指部搭黑鷹直升機繩降演練

俄軍炸毀「北頓內茨克」聯外橋梁　烏軍被逼出市中心

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

澳洲防長訪日受專訪　對中國擴軍感憂慮

德國「庫存」最強榴彈炮　烏軍受訓ing即將用於實戰

全球2000枚核彈處「高度戰備」　中國維持350枚...總量降至12705枚

著陸後迅速攻堅　特指部搭黑鷹直升機繩降演練

俄軍炸毀「北頓內茨克」聯外橋梁　烏軍被逼出市中心

俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

中華男籃林郅為退訓　海神高炮塔吳怡斌遞補入隊

韓妞都在做的「頭髮護理」2大秘訣！頭皮3點穴位按摩很重要

54萬健身網紅曝「愛死月經味道」：色色的❤　被罵爆認錯道歉了　

台鋼改造澄清湖球場　高國慶：站在球迷角度

阿扁深夜發文：扁嫂住進高雄長庚　陳其邁致電關切「有點擔心」

格林又6犯「暴怒」逼教頭提挑戰　柯瑞G5三分打鐵是好事？

謝金燕「水蛇腰」超會扭！　嘟嘴賣萌網被正翻：是要電死誰啊

金卡戴珊撐壞1.4億「瑪麗蓮夢露古董裙」！　禮服破損照曝光

喬傑立當年都在「社內戀愛」！　王少偉爆JR跟七朵花的她交往

軍武熱門新聞

烏軍很快使用德國最強榴彈炮

澳洲防長訪日受專訪　對中國擴軍感憂慮

「神秘飛機」飛越北約多國上空引戰機攔截伴飛 降落後機組員全消失

全球2000枚核彈處「高度戰備」 中國維持350枚...總量降至12705枚

特指部搭黑鷹直升機繩降演練

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

俄軍炸毀北頓內茨克聯外橋梁　烏軍被逼出市中心

鷹式飛彈系統每項設備皆裝輪胎

巷戰第一視角畫面曝！烏軍殺出重圍反殺俄兵

陸：台海非國際水域　中國享主權、管轄權

芬蘭議長：瑞典、挪威應考慮北極圈聯合防空

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

船塢完成注水001A等同於下水

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

更多熱門

相關新聞

南極地底竟藏隱秘世界！「神秘小蝦」曝光

南極地底竟藏隱秘世界！「神秘小蝦」曝光

紐西蘭科學家最近在南極發現了一個神秘的「隱秘世界」，當地一條地下河中，居然存在著人類前所未見的生態系統。研究人員指出，這個生態系統對當地應該非常重要，「這個發現絕對是個巨大的驚喜」。

日本20多歲單身男子「4成是母胎單身」！

日本20多歲單身男子「4成是母胎單身」！

日台染疫死亡率低　醫師：跟肥胖人口少有關

日台染疫死亡率低　醫師：跟肥胖人口少有關

日本海岸詭漂500支「不明針筒」！

日本海岸詭漂500支「不明針筒」！

日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！

日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！

關鍵字：

紐澳要聞日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

《奔跑吧》男星被凍結「4000萬股權」！涉合約糾紛遭起訴

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

柳熙烈認抄襲　道歉文一出被讚爆

阿里山公路驚見無人機車奔馳

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面