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日台染疫死亡率遠低於美國　日醫師曝原因：「這種人」比較少

▲▼BA.5。（圖／路透）

▲日本醫師推測，台日的新冠死亡比例遠低於美國，是因為台日的肥胖人口較少。（圖／路透）

文／中央社東京14日綜合外電報導

日本每百萬人口出現245例感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，台灣為175例，都遠低於美國的3038例。日本醫師推測，這種情況很可能跟肥胖人口較少有關。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日文版報導，一份最新資料顯示，日本是經濟合作暨發展組織（OECD）38個成員國中，COVID-19死亡率最低的國家，主因可能跟習慣戴口罩及肥胖人口占比低有關。

公布COVID-19相關統計的英國牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）網站表示，截至6月12日止，日本每百萬人口有245例死亡病例，是加盟OECD先進國中最少的國家。

歐洲每百萬人口死亡病例2469例；美國則以3038例高居OECD國家之冠。雖然目前仍不清楚美國死亡率為何這麼高，但公衛專家研判，很可能跟美國肥胖人口多、使用醫療服務有所落差，及跟其他OECD國家相比疫苗接種率低有關。

雖然日本每百萬人口染疫死亡率低，但如果跟部分非OECD成員國的中國3.6例及台灣的175例等相比，還是來得高一些。

在日本大阪診所為許多COVID-19患者看診的醫師谷口恭說，在日本跟台灣等亞洲地區整體死亡率偏低，很可能跟肥胖人口較少有關。

根據2016年OECD資料顯示，日本肥胖人口占整體比率僅約4.2%、韓國也只有約5.5%，在OECD成員國中屬最低水準；反觀美國，肥胖人口占整體比率高達約40%。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，肥胖跟免疫功能障礙有關，感染COVID-19住院風險可能是其他人的3倍。

谷口說，年齡確實是染疫風險主要因素，但「我認為肥胖是最主要的因素」。

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