日本海岸詭漂500支「不明針筒」！　政府警告：千萬別碰

記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣海邊近幾個月開始莫名出現大量使用過的針筒，至今已經撈到至少533支針筒。而這些針筒長度約10公分，部分則被裝入寫有俄語的塑膠袋中。當地政府呼籲民眾，由於針筒可能裝有有害物質，因此如果在岸邊發現可疑針筒，千萬不要觸碰，並立即與當地政府聯絡。

根據《新瀉放送》報導，新瀉縣政府表示，自2月開始，北陸地區與山陰地區的海岸就陸續有不明針筒漂上岸，而新瀉縣也開始出現類似情況。新瀉縣截至13日為止，在當地5個市的海岸累計尋獲533支不明針筒，分別為上越市318支、柏崎市201支、新瀉市6支、長岡市4支以及佐渡市4支。

新瀉縣政府表示，直到目前為止都還無法確定這些不明針筒的來源，不過可以確定的是，被尋獲的針筒長約10公分，大部分都被裝進透明塑膠袋內，而塑膠袋上則寫有俄羅斯語。

新瀉縣提醒，由於無法排除這些針筒裝了有害物質的可能性，因此民眾如果在岸邊發現類似針筒，請不要觸碰，並立即聯絡新瀉縣政府或是地方市公所。

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