升級iOS 16卻不支援新功能　這三款機型恐為下一波淘汰名單

▲iPhone 8系列能升級iOS 16但許多功能都無法使用。（圖／資料照片）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16不支援一代神機iPhone 6S與iPhone 7系列，但根據外媒9to5Mac報導，許多iOS 16的更新功能，都需要 iPhone XR、iPhone XS 以上的機型才能使用，包含影片中的原況文字、使用鏡頭添加藥物說明等等。

這也表示，雖然iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X可以更新至iOS 16，也能使用自定義的鎖定畫面功能，但許多新功能還是無法使用，也就預示了這些機款，可能是未來更新淘汰的首當其衝。

報導指出，此次iOS 16的更新，某些功能僅適用於配備 A12晶片或更新版本的 iPhone，包含 iPhone XR、 iPhone XS、 iPhone 11、 iPhone 11 Pro、 iPhone SE（第二代）、 iPhone 12、 iPhone 12 Pro、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone SE（第三代）。

這些有限制的新功能包含影片中的原況文字、原況文字的快速操作，例如在照片和影片中檢測到的數據只需點擊一下即可操作，追蹤航班或貨運、翻譯外語和轉換貨幣等，此外還有Live Text 的新語言、Siri輸入文字中的表情符號、全新的聽寫體驗、使用 iPhone 鏡頭添加藥物說明等等。