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網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

▲iOS 16中可發現iPhone 14 Pro的新功能。（圖／取自9to5mac）

▲iOS 16中可發現iPhone 14 Pro的新功能。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16正式對外發布之後，除了目前在測試版的新功能之外，外媒也從程式碼中發現，iPhone 14 Pro以上機型，可能會搭載「隨顯模式」。不過這項新功能卻被網友意外開啟，推特網友分享自己的手機在不需觸碰的情況下就可以顯示時鐘、電量等訊息。

隨顯模式在安卓陣營行之有年，就算沒有開啟螢幕，也能顯示必要資訊，例如時間、電量等資訊，不過iPhone先前一直沒有引入這項功能，不過目前傳出9月發布的iPhone 14 Pro將搭載此功能。

現在也有國外的網友在推特分享，自己更新了iOS 16 beta後，充電了一個晚上，早上就出現時鐘、天氣等畫面，且並不需要觸碰手機，很類似於傳聞中的「隨顯模式」，網友也指出，這個狀況出現多次，但並無法重複顯示，懷疑是目前測試版的Bug。

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