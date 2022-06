網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

▲iOS 16中可發現iPhone 14 Pro的新功能。(圖/取自9to5mac)

記者陳俐穎/綜合報導

iOS 16正式對外發布之後,除了目前在測試版的新功能之外,外媒也從程式碼中發現,iPhone 14 Pro以上機型,可能會搭載「隨顯模式」。不過這項新功能卻被網友意外開啟,推特網友分享自己的手機在不需觸碰的情況下就可以顯示時鐘、電量等訊息。

隨顯模式在安卓陣營行之有年,就算沒有開啟螢幕,也能顯示必要資訊,例如時間、電量等資訊,不過iPhone先前一直沒有引入這項功能,不過目前傳出9月發布的iPhone 14 Pro將搭載此功能。

現在也有國外的網友在推特分享,自己更新了iOS 16 beta後,充電了一個晚上,早上就出現時鐘、天氣等畫面,且並不需要觸碰手機,很類似於傳聞中的「隨顯模式」,網友也指出,這個狀況出現多次,但並無法重複顯示,懷疑是目前測試版的Bug。

Don't know if it's a bug or hint towards AOD, But I have noticed this a couple of times now when I charge the device throughout the night and pick it up in the morning...@zollotech #WWDC22 #iOS16beta1 #iPhone #iOS #Apple pic.twitter.com/guAvX5AZXy