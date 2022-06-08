長按一秒去背！iOS 16新功能「拷貝主體」製圖更方便

▲拷貝主體可完整去背。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新作業系統iOS 16、iPadOS 16已經對外發布，雖然一般用戶還須要等到9月才能正式使用，不過首個開發者預覽版Beta已對外公布。此次在圖像處理上也有新功能，用戶可以提取照片中的主體，並且能在各App中使用這個圖像。

蘋果表示，此功能基於先進的機器學習，iOS 16 允許用戶從照片中提取主題，然後將該主題作為照片拖放到整個系統中，可以在訊息、便箋、郵件等中使用。這個新功能也可以快速幫明確的物體去背，在製作圖片時更加方便。

如果要使用此功能，需要對照片想去背的主體長按，在選單中找到「拷貝」的功能，只要在想使用的地方按貼上，就可以完整的去背，也能去背多張後合併使用，讓手機製圖更加方便。此外也能直接按分享，舊可以開起訊息等App，傳送到需要的地方。

▲iOS 16圖片新功能。（圖／記者陳俐穎攝）

而且，不只是照片，螢幕截圖、影片等功能也能提取主體，在照片App中，只需按住照片幾秒鐘，直到看到主體周圍出現白光。然後，可以將主體拖出照片App並拖入訊息、郵件、便箋等做使用。此外也可以單獨將圖像儲存在剪貼簿中，就可以在其他地方使用。

蘋果表示，目前僅適用於配備A12 Bionic 及更新版本的iPhone 手機，即iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone SE（第二代）、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和iPhone SE（第三代）。