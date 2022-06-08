iOS 16「隱藏版」6項超實用功能！　上鎖相簿2項目隱私大提升

▲iOS 16新版升級功能多，還有WWDC開發者大會上未提及的超實用功能 。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果WWDC開發者大會中提到iOS 16更新內容，除了極具吸引力的「鎖定畫面」大更新等升級外，還推出許多更貼心的功能，其中也有發表會上未明確提及的小功能，是在給開發者試用的Beta版推出後才曝光的「隱藏版」功能。

可單獨可連帶的安全性更新

在蘋果用戶iOS 16版本中，蘋果用戶可以像以往在日後升級版本時，連帶一起安裝安全性更新，不過這次特別的是安全性更新選項可以與整個iOS的更新隔開，用戶即便不想將手機更新至最新版本，也可以單獨安裝安全性更新，為手機安全提供更完善的保障。

目前Beta版中，安全性更新位於「一般」項目的「軟體更新」中，呈預設開啟的狀態，用戶也可選擇關閉，由手動更新。

Face ID功能更強大

iPhone在疫情期間推出口罩解鎖「Face ID」功能後，這次再升級「橫向解鎖」，讓原先只有iPad Pro獨有的功能擴大成iPhone也能使用，手機即便橫著拿也能輕鬆解鎖，不過這項功能目前僅限iPhone 13用戶使用。

▲「照片」App中，已隱藏與最近刪除功能都自動上鎖，需解鎖才能瀏覽 。（圖／翻攝自PTT）

「照片」App隱私大幅提升

據PTT網友使用Beta版後的心得，指出最讓人印象深刻的是，以往蘋果手機相簿「不設防」，即便「隱藏相簿」也只是單純分類，任何人都能點擊瀏覽，但更新後「隱藏相簿」和「最近刪除」（垃圾桶）也會自動上鎖，得透過「Face ID」才能解鎖，對許多更在乎隱私性的用戶而言無疑多了一層保障。

「照片」App中實用的相片後製功能

更新後系統強化，除了能自動辨識出照片中的主體，用戶能更輕鬆、直覺地編輯和後製，只要長按圖中主體，也可以輕鬆識別並拖曳，準確率相當高。

連「郵件」也可以取消傳送了

傳送郵件時常有「忘記加入附件」、「錯字」、「附件錯誤」等發出去無法收回的困擾，更新iOS 16便能允許用戶在按下傳送鍵一段時間內，仍能收回的功能，時間為寄出後的10秒內。

「相機」即時翻譯文字

相機內建智慧功能，讓用戶能在拍攝時即時翻譯被攝對象所包含的文字。