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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抓包斯洛伐克訪團身份？　林楚茵批趙少康「扯台灣外交後腿」

▲▼立法院民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵答覆媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中廣董事長趙少康昨（14日）質疑斯洛伐克國會議員是以「個人身分」來訪，外交部以嚴厲言詞回應，團員是應政府邀請以國會議員、省長正式身分訪台，對特定媒體人士毫無根據的公開醜化「至感遺憾」。民進黨立委林楚茵今（15日）受訪痛批，呼籲國民黨要站在台灣的同一邊，不要站在海峽的另一邊，扯外交的後腿，對內製造不必要的紛亂。

林楚茵今天表示，斯洛伐克曾在台灣最缺疫苗的時候，援贈台灣疫苗，這是友誼的表現，也是過去台灣捐口罩「善的循環」，包括這次來訪的國會議員，展現出對台灣高度肯定，甚至有訪團成員在Instagram上面肯定台灣的民主、在性別平權和同婚上面的進步，讓他感到非常的驚艷及支持。

林楚茵說，布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長也到高雄締結姐妹市，促成雙邊在經貿上的發展，然而，有特定的媒體及人士在外交部澄清後，還在惡意的污衊來自國際上的支持，以及對台灣高度肯定的友邦，這樣的行為就是在扯台灣外交的後腿，企圖阻撓台灣被世界看見，「我們邀請人家來作客」和「人家出訪來考察」是兩個不一樣的程序和過程，如果只是因為不是「考察團」所以沒有登記在官網上面，這種說法只是雞蛋裡挑骨頭、見縫插針，對內製造不必要的敵人和紛亂。

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關鍵字：

趙少康林楚茵

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