請走趙少康卻派他的前助理任富邦金獨董　周玉蔻批柯文哲：不要臉

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

民進黨立委林楚茵指控台北市長柯文哲派民眾黨前中評委賴祥蔚出任富邦金控獨立董事，呼籲金管會應嚴審資格不能視而不見。對此，名嘴周玉蔻10日揭露，2014年，前台北市長郝龍斌指派趙少康任富邦金董事，被剛接任的柯文哲大罵「肥貓」後，立刻被請辭，如今，柯文哲卻指派曾任趙少康助理的賴祥蔚擔任富邦金獨董，「三個字，不要臉」。

周玉蔻10日在臉書表示，當年郝龍斌市府指派自己人趙少康擔任富邦金董事，被剛上任的台北市長柯文哲正義凜然罵了一頓後，立刻被請辭。如今，柯文哲比郝龍斌臉皮厚，居然派了自家民眾黨毫無金融背景的賴祥蔚擔任富邦金獨董，諷刺的是，賴祥蔚還曾經擔任過趙少康的助理。



周玉蔻批評，「獨董耶！不專業如此還敢提名？不會害羞嗎？柯文哲真是膽大包天！獨董資格要金管會審查核可，立法院財委會委員林楚茵已經出手警告金管會了；富邦金控也不必『敬酒不吃吃罰酒』了吧！至於柯文哲，三個字，不要臉！」

回顧2014年趙少康任富邦金獨董爭議，柯文哲被問及上任台北市長後，是否會換掉沒有財經專業卻接任富邦金董事的趙少康，柯文哲回應內部會擬定相關辦法，並強調「選舉的結果不應當是換另一批人去享受特權」。另被追問是否會特別做人情給趙少康，柯文哲則表示，趙少康選前每天罵他，「我也沒有必要做什麼人情給他」。隨後趙少康因個人因素辭去富邦金、富邦產險、富邦人壽的獨董。

▼周玉蔻10日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

