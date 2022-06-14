中國大陸稱台海非國際水域　民進黨團：不是自稱就可以運轉全世界

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國官員宣稱台灣海峽並非國際水域，民進黨立法院黨團副書記長林楚茵14日回應，中共對台灣從來沒有改口過，就是主張台灣是中國的一部份，但是生存在這個地球村中，有些事情絕對不是只是靠自稱或自行宣布，就可以用自己的遊戲規則來運轉全世界。

外媒報導，中國軍方官員最近數個月與美方會晤時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域，對於美國的國際法觀點提出異議，引起美國總統拜登（Joe Biden）政府內部擔憂。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，林楚茵表示，從經濟議題延伸到台海安全，中共對於台灣從來沒有改口過，就是主張台灣是中國的一部分，當然會不斷在許多經濟行為、國防安全上給予台灣施壓。

林楚茵強調，台灣面對這樣的狀況，首先必須自立自強，相信國防部及相關單位都會密切注意，確實維護台海的安全。

林楚茵說明，面對台灣海峽的安全，國際在現有的狀況下，對於第一島鏈及其相關安全防護，也都各自有謹守的分寸，但是中國把台灣海峽視為自己內海一部分的作法，國際間無法認同，當然不會按照中國的遊戲規則。

林楚茵認為，生存在這個世界地球村中，有些事情絕對不是只是靠自稱或自行宣布，就可以用自己的遊戲規則來運轉全世界，中國在面對全球反霸凌、反侵略的狀況之下，自己片面宣稱的遊戲規則，無法讓世界運轉。