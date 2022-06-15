阻保單之亂再起　郭國文提3解：訂最低再保險比率、公布業者名單

▲民進黨立委郭國文（中）、鍾佳濱（左）、林楚茵（右）舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

隨著防疫險相關指引陸續推出，「防疫保單之亂」迎來最終章節，民進黨立委郭國文今（15日）表示，在止亂的下一步是防亂，呼籲應將「再保險比率」納入商品准駁的依據，針對「巨災」訂定最低再保險比率，此外，現行礙於《金融消費者保護法》的限制，評議中心無法揭露業者敗訴案，應該公開資訊提升民眾對業者「誠信」的評估。

民進黨立委郭國文、鍾佳濱、林楚茵今天上午舉行「預防下一個防疫險之亂，產險業體質大健檢」記者會。

郭國文直指，防疫保單之亂的關鍵原因在於精算失靈，過去「再保險」是交由業者自律，但今年防疫險再保險比例幾乎全都跌至5成以下，業者仍信誓旦旦地販賣商品，未來在再保險部分應該有明確比例來分散風險，將再保比率納入商品准駁的依據，保險局可針對「巨災」訂定最低再保險比例，確保業者不會因為「輸不起」，再釀保單之亂。

郭國文並指出，產險業也有「經營階層專業度不夠」的病徵，舉例來說，產險業董事長、總經理擁有保險相關背景者恐怕不在多數，管理階層屬於「正宗」產險出身的更是少之又少，近期產險公會要改選了，一定要找出專業、適合、產業界龍頭者。

此外，郭國文表示，現行法制過度保護產險業者，礙於《金融消費者保護法》的限制，評議中心無法公開當事人資訊，應揭露業者評議敗訴案，藉此提升投保人對於業者「誠信」的評估。林楚茵補充，民眾最想知道哪幾家業者最「沒有商道」，公布到底是哪幾家保險公司有續保、解除或終止契約等爭議，她也將提案修法，否則民眾恐被業者的廣告蒙蔽。

鍾佳濱表示，單單一個防疫保單之亂，就讓產險業資本適足率從465％腰斬到227％，危及其他險種的保戶權益，另相較去年防疫保單再保險大於50％，今年再保險低於50％，呼籲金管會經歷這次防疫保單的教訓後，對於發生率難以預估、損失金額龐大的險種，應該要求積極尋求國際再保，當作保險風險控管的機制。

對於立委呼籲，金管會保險局產險監理組長陳清源說明，2020年政府的防疫政策以「清零」為目標，當時產險公司設計防疫保單商品時，超過一半的公司有安排再保險，但由於國際再保公司都是「1年1續約」，今年1月至3月間，就有再保公司表達，基於整體風險控管因此不承接再保險了，對於產險公司衝擊大。

但對於未來是否將「再保比率」納入商品准駁的依據，陳清源解釋，由於再保牽涉公司自留、風險政策，每個險種的風險不太一樣，例如汽車保險、住宅火災類保險損失率比較穩定，應調高自留比例把保費能量留在國內，有助於扶植整體產業發展；未來對於有新興風險的商品，將會把再保比率列為商品審查或抽查的重點。他補充，目前已經有10家公司將財務影響評估提報董事會，並有1家通過增資案，另外兩家則會在這個月將該案提報董事會。