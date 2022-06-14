他批斯國訪團失禮、蔡政府喪權辱國　「立委訪美能模仿進攻國會？」

▲斯洛伐克訪團參訪立法院，模仿起我國立委打架畫面。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

斯洛伐克聯合訪團9日參訪我國立法院議場時，布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）與議員齊阿克（Miroslav Ziak）模仿立委打架的畫面，引發批評「在場立委難道不覺得羞愧？」中廣董事長趙少康13日也譴責，實在很失禮，難道我國立委到美國國會參訪，也能模仿2021年美國國會山莊暴動事件嗎？趙少康又指此次訪團未列在斯國官方行程上，並質疑如果連旅費都是台灣納稅人埋單，真是喪權辱國的政府。

趙少康14日下午在臉書以「來台羞辱國會 斯洛伐克議員誰埋單？」為題表示，斯洛伐克國會議員來台參訪，竟然在立法院模擬立委打架橋段，國會尊嚴被羞辱，民進黨立委悶不吭聲還助陣，只有在野立委表達不滿與抗議。

趙少康透露，他的一位律師友人看不下去，特別發電子郵件向斯國國會抗議，今天收到回信，沒想到斯洛伐克國會表明「訪問團不是由國會組織，國會也沒有被告知這項行程」。

趙少康說，訪團既然不代表國會，應該立刻追究出訪費用由誰埋單？是不是外交部或立法院？蔡政府是不是又花我們的錢搞大內宣，洗腦自己國民？

趙少康再指，進一步細查斯洛伐克國會官網的新聞稿，上面清楚臚列斯國國會議員每天的外交商務行程，也證實回函的內容，官方公告中，完全沒有這次台灣行，這就奇怪了，如果這些訪問行程斯洛伐克國會都不知情，這個代表團到底是哪個單位邀的？

趙少康批評，斯國議員來台，民進黨大肆宣揚，讓民眾認為這次參訪是「國與國的交流」，結果斯國國會竟不知情，幾位議員是不是以個人名義來台旅遊？還能利用外交泡泡安排，入境以後可以不需要被隔離，其中還有2人被篩出陽性確診。

趙少康也譴責，原本來者是客，但是幾位斯國議員竟然在立法院模擬打架場面，實在很失禮，難道我們的立委到美國國會參訪，也能模仿川普進攻國會（指2021年美國國會山莊暴動）嗎？如果真是如此，美國朝野難道不會群起跳腳抗議？蔡政府執政下，台灣的外交處境艱難，才會不管大國小國，只要對我稍微友好的國家就當無上貴賓接待，即使到台灣羞辱國會也不以為杵，如果連旅費都是台灣納稅人埋單，真是喪權辱國的政府。