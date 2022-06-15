高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人　曾經營小吃、得標千萬政府標案

▲富樂快篩試劑。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾反映，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑品管線「C線」出不來，經調查局追查，發現進口商大鑫資訊涉以中國廠商代工的次級品混充出貨，已流入市面逾192萬劑，不法獲利恐達1億元。對此，媒體人黃揚明起底該進口商負責人是餐飲業出身，從2015年到去年，都得標各年度總額都在1千萬元以上的政府標案。黃揚明認為此事件形同高登環球生醫翻版，籲檢調查個水落石出，當初審查EUA的食藥署應也一併接受調查。

黃揚明14日在臉書引述新聞報導，指出因高雄市府採購的美國富樂快篩試劑出包，只驗得出陰性，檢調13日兵分多路前往進口商高鑫、代理商大鑫資訊及存放兩公司快篩的倉儲公司搜索，認定涉嫌從香港進口黑心中國仿冒快篩試劑，因此約談高鑫、大鑫負責人朱壽暉、大鑫執行長黃南競等人；14日晨檢方依違反醫療器材管理及刑法妨害工農、詐欺等罪偵辦，向法院聲請羈押黃南競，朱壽暉則以100萬元交保。

「我稍微搜尋一下大鑫資訊負責人的背景，這又是一個傳奇。」黃揚明表示，如果不是同名同姓，朱壽暉2002年在政大旁的指南路二段設立「柏拉弗小吃店」，2005年底歇業；2005年下半年朱壽暉又到台北車站對面的「補習街」南陽街經營「里歐義式廚房餐館」，2007年歇業。黃揚明說，可見朱壽暉與高登環球生醫的負責人一樣，都曾是餐飲業出身。

黃揚明也指出，「大鑫資訊」，經營電腦資訊器材，特別是印表機耗材的生意，特別是做了許多政府標案；根據政府採購網資料，從2015年到去年，「大鑫資訊」得標政府標案各年度總額都在1千萬元以上，2020年更創下2800萬元佳績。國安局、新竹縣政府、交通部、台北榮總、中華郵政、中油、台北市立聯合醫院等都是該公司的客戶。

黃揚明再指，巧妙的是，原本經營資訊業的「大鑫資訊」，在2020年4月9日被經濟部核准新增「醫療器材批發業」、「醫療器材零售業」2項經營項目後，去年雖投許多政府的快篩試劑採購標案，但幾乎都沒有得標，得標的標案主要是智慧測溫儀、消毒設備等。

「今年5月10日該公司代理富樂快篩試劑獲得食藥署EUA後，得標案件暴增，在5月17日到6月2日這半個月中，獲得了10個政府機關採購快篩試劑的標案，最大筆的就是高雄市政府採購的100萬劑（單價95元），總價9500萬的標案，另外包括桃園市政府、國防部軍醫局的標案金額都超過千萬元，總結該公司這半個月得標總金額達1.62億餘元。」

黃揚明說，比較讓人憂心的是，包括內政部役政署今年度替代役訓練班使用的快篩試劑都是大鑫資訊得標，雖然採購數量不多（金額99.75萬元），但在這種群聚單位，若採購黑心快篩，則病毒擴散也無法提前預警、採取相關措施。

另外，黃揚明還提到，該公司若真的是提供中國製的仿冒快篩試劑，還可能牽涉到政府採購法的相關法律責任，因為許多標案都標示得標產品產地為「美國」。而進口商高鑫資訊器材公司也是朱壽暉名下的公司，成立於2010年6月，資本額300萬元，主要也是做印表機的耗材生意，與大鑫資訊基本上就是兄弟公司。

「總之，這位負責人從餐飲業轉型資訊業再轉型醫材業，形同高登環球生醫翻版。」黃揚名表示，特別是取得EUA後涉嫌進口中國製的仿冒快篩試劑，檢調務必要查個水落石出，據傳被聲押的黃姓執行長是這次的關鍵人物，若真的藉由黑心快篩謀財，真的天理難容，當初審查EUA的食藥署應也一併接受調查。